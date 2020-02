Diego Sanchez dans un «calme serein»

ALBUQUERQUE, N.M. – Cela fait presque six ans que Diego Sanchez s’est battu pour la dernière fois dans son pays d’origine.

Samedi soir, Sanchez (29-12 MMA, 18-12 UFC) revient se battre sur le sol du Nouveau-Mexique, quand il affronte l’artiste knock-out viral Michel Pereira dans le co-événement principal de l’UFC sur ESPN + 25.

“Le combat pourrait être à Rio Rancho, mais c’est Albuquerque, au Nouveau-Mexique pour moi”, a déclaré Sanchez au MMA Junkie jeudi. «Sur cette terre, je suis invaincu. Depuis l’âge de 12 ans, je suis allé dans les rues aux tapis de lutte pour gagner des championnats d’État pour remporter le roi de la cage là-bas sur cette terre de Santa Ana. C’est un excellent palmarès pour moi.

«Vous savez, quand vous venez me battre à Albuquerque, vous ne vous battez pas seulement contre Diego Sanchez. Vous combattez le désert. Vous combattez la haute altitude de 5000 pieds. Vous combattez l’air sec qui vous donne ces lèvres gercées et cette gorge sèche. Vous combattez les éléments. “

Des centaines de combattants de l’UFC sont venus et sont partis depuis 2014, mais le vainqueur de “The Ultimate Fighter 1” continue de donner des coups de pied. À 38 ans, Sanchez a remporté deux de ses trois dernières sorties. Malgré son âge, la légende du MMA a déclaré qu’il continuait d’évoluer.

“En 2014, j’étais dans un endroit différent de ce que je suis maintenant”, a déclaré Sanchez. «J’ai pris une décision lors du combat ici en 2014. J’ai choisi de rester chez moi. J’ai dit que c’était un avantage. … Mais c’était trop confortable. J’ai perdu cet élément de mission où vous êtes un guerrier et vous êtes en voyage. Vous allez quelque part et vous avez l’impression d’aller dans un autre territoire. J’ai quand même réussi une victoire, mais ce n’était pas le type de victoire que je voulais cette nuit-là.

«Venez samedi soir, mon esprit va bien, ma santé va bien, ma formation est extrêmement bien préparée. Je suis prêt à offrir au Nouveau-Mexique – mais pas seulement au Nouveau-Mexique, à ESPN et au reste du monde – la meilleure performance qu’ils m’aient jamais vue combattre. “

Membre de longue date du Jackson Wink MMA, Sanchez a quitté le gymnase de renommée mondiale avant sa dernière sortie en juillet. Maintenant, Sanchez vit une vie de voyou, faisant les choses à sa façon. Ce mode de vie, pense-t-il, lui fait du bien.

“Là où je suis en ce moment, c’est juste un calme très serein”, a déclaré Sanchez. «Je me sens juste très conscient – très, très, très conscient de ce qui se passe dans ma vie. Je suis très conscient de l’opportunité qui a été placée dans mon destin.

“Je reviens il y a trois mois, je ne savais pas si j’allais même combattre à l’UFC. J’étais à la fin d’un contrat de 32 combats, le plus long de l’histoire de tous les temps. (Je suis) l’homme qui a le plus d’histoire à l’UFC, l’homme qui a amené l’UFC à Albuquerque et ouvert les portes, a emmené Greg Jackson à son premier combat à l’UFC. “

Quant à son prochain combat avec Pereira (23-10 MMA, 1-1 UFC), Sanchez s’est dit prêt. Sanchez a déclaré que la combinaison de combats dans sa ville natale et de se sentir mentalement sain devrait entraîner la victoire.

“(Ma) course a commencé ici dans ma ville natale”, a déclaré Sanchez. «Je ne pourrais pas être plus heureux. Je ne pourrais pas être plus prêt. Il y a beaucoup de choses en jeu, et venez samedi soir, sachez que je vais tout mettre dans la cage. Je vais aller. Tu vas me voir me battre. Tu vas me voir me battre. Vous allez me voir ne pas aller voir ce type, mais passer par ce type. “

Découvrez l’interview complète d’avant-combat de MMA Junkie avec Sanchez dans la vidéo ci-dessus.

.