Diego Sanchez déchaîne une diatribe enflammée sur la réduction de poids après que Kevin Lee a raté la marque

Ce matin, Kevin Lee a manqué de poids pour son combat à l’UFC Brasilia avec Charles Oliveira. Le vétéran du MMA, Diego Sanchez, pense que c’est la dernière preuve que quelque chose doit changer en ce qui concerne les pratiques de réduction de poids du MMA.

Sanchez a fait ses commentaires sur le sujet dans une diatribe enflammée publiée sur sa page Instagram vendredi.

«Un autre événement principal manque de poids et il gagnera. Je le dis depuis des années, la réduction de poids est une connerie, c’est mauvais pour la santé des combattants! Pourquoi pas de changement? Pourquoi pas de tests d’hydratation? Si vous allez permettre une réduction de poids, vous devez certainement autoriser les IV, il est impossible de se réhydrater correctement! Par conséquent, créer un endroit injuste pour la compétition où certains gars ne s’en foutent pas et utilisent les IV de toute façon🤔 50% des combattants de @ufc utilisent toujours les IV pour récupérer parce que @usada ne vérifie pas vraiment ou ne s’assure pas qu’ils ne le sont pas! Ceux comme moi qui se battent de manière juste et naturelle sont obligés de combattre des hommes pesant 25 livres de plus juste pour que je puisse combattre sainement avec un cerveau hydraté? Wtf il me semble que l’ufc aurait préféré que les combattants sonnent comme des modèles de fitness avec un poids minimum, puis explosent. Peut-être qu’ils veulent que les combattants réduisent leur poids afin qu’ils puissent être facilement assommés avec leur cerveau déshydraté! Tout ce que je dis c’est qu’ils s’en soucient vraiment? Non, non! Tout comme la semaine dernière, joe b a été tué par un homme plus gros qui a manqué de trois livres?! quand il n’a que 20 heures pour se réhydrater et qu’il est impossible de réhydrater le cerveau et les cellules humaines sans iv. Les gens diront qu’il vient d’être attrapé mais s’il avait été à 100% en santé sans déshydratation sévère, il aurait probablement pu absorber et survivre au coup avec son excellent conditionnement peut-être pas?! Mais d’après mon expérience personnelle chaque fois que j’étais, j’ai été mis KO, j’ai perdu beaucoup de poids et les intraveineuses étaient interdites. » -Diego Sanchez sur Instagram.

Que pensez-vous de ces commentaires de Diego Sanchez? Quelque chose doit-il changer?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.