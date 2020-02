Diego Sanchez défend sa «décision vétéran» à l’UFC Rio Rancho

Selon Diego Sanchez, il peut dormir tranquille la nuit en sachant qu’il a remporté une victoire par disqualification contre Michel Pereira à l’UFC sur ESPN + 25.

Les combattants poids welters sont entrés en collision dans l’événement co-principal samedi à Rio Rancho. Le combat s’est terminé au début du troisième tour après que Pereira a livré un genou illégal alors que Sanchez était sur le tapis. L’arbitre est immédiatement intervenu et a reconnu la faute.

Sanchez a eu le temps de récupérer et a demandé s’il pouvait continuer. “The Nightmare” n’a pas pu continuer l’action et a finalement remporté la victoire DQ. La conclusion a suscité certaines critiques car les spectateurs pensaient qu’il aurait dû continuer à combattre. Cependant, le vétéran de l’UFC dit que ses 15 années d’expérience lui ont confié qu’il avait fait le bon choix:

«Ai-je arrêté? Non », a déclaré Sanchez à MMA Junkie.

«Je me suis fait frapper avec un genou grave (explosif) à la tête. Je savais que je descendais sur les tableaux de bord, je savais comment les choses se déroulaient. J’ai pris une décision intelligente et vétéran parce que je sais que mon visage est, indépendamment ou non des deux dernières minutes du combat, mon visage va être couvert de sang. L’image va être peinte sur les juges. Je sais déjà. Je n’ai plus aucune chance de gagner ce combat. Alors, j’ai arrêté? J’ai pris une décision (explétive) intelligente de ne pas me mettre en danger réel où j’aurais été blessée lorsque cette mère (explosive) m’a frappé avec un tir illégal lorsque j’étais à terre. “

Au troisième tour, Pereira contrôlait l’action et menait 20-18 sur les tableaux de bord des juges. Sanchez a admis que son adversaire avait pu faire des dégâts, mais pense que le manque de contrôle de Pereira lui a coûté le résultat du combat.

“J’ai pris un coup dur à la tête, mais j’ai pris la bonne décision”, a déclaré Sanchez. «Je savais que j’allais peut-être descendre sur les tableaux de bord. Je savais. Mais mon adversaire a perdu le contrôle. Il n’avait pas la conscience de remarquer que j’étais passé d’un coup aux côtes. Cela m’a vraiment blessé, cette balle dans les côtes. Cela m’a complètement cassé deux côtes. Je descendis. Il n’avait pas conscience que j’étais descendu. Il a lancé un coup de feu à pleine puissance sur le morceau de dôme de ma mère (explétif), qui a fendu ma perruque. Fendu mon front. Je ne suis pas votre être humain moyen. Cela ne m’a pas mis KO, mais m’a-t-il endommagé? Oui.

«Et le sang? Que diriez-vous de la cicatrice qui va être avec moi pour le reste de ma vie? Et le sang qui va avoir un impact sur les juges? Que diriez-vous de tout cela à l’avenir? Que se passe-t-il si je me blesse vraiment (de façon explétative)? J’ai pris la bonne décision. Je n’ai pas besoin que vous regardiez ici comme: “ Oh, j’ai peut-être le plus grand cœur dans le sport, mais j’ai arrêté parce que j’avais (explétif) peur de Pereira. ” Je fais ça depuis plus longtemps que (explétif) et je mérite un peu de respect. Si l’UFC, la communauté MMA et les médias ne veulent pas me la donner, je vais la prendre (de façon explicite). »

Êtes-vous d’accord avec les commentaires de Diego Sanchez?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.