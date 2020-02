Diego Sanchez détaille les difficultés à trouver «la zone de mise à mort» au combat avec Michel Pereira

Image via @danawhite sur Instagram (photographe non répertorié)

Diego Sanchez n’a pas été à la hauteur de Michel Pereira ce mois-ci à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho.

Pereira a semblé avoir le dessus jusqu’à ce qu’il frappe son adversaire avec un genou illégal qui a changé le cours de l’action. Sanchez a décidé de ne pas poursuivre le combat et a remporté une victoire par disqualification.

Alors que “The Nightmare” admet que sa performance ne s’est pas déroulée comme prévu, il pense qu’il avait beaucoup plus à gérer que ce qui avait d’abord paru.

“Tout d’abord, le plan de match était pour moi d’entrer dans l’espace où je peux exécuter le kill”, a déclaré Sanchez (via MMA Junkie). «La zone de mise à mort, accédez à la zone de mise à mort, accédez à l’espace, prenez les angles. Eh bien, vous savez que j’abandonne cinq pouces de portée – ils l’avaient comme deux, c’était faux. Il était cinq heures. Je peux en attester, je sais. J’ai combattu probablement plus que tout le monde. J’ai abandonné cinq pouces de hauteur. J’ai abandonné près de 25 livres de poids, et c’est parce qu’il n’y a pas de place pour moi pour concourir à 165 ou 167 ou qui sait. »

“La stratégie consiste à entrer là-dedans et à faire ce que j’avais l’intention de faire: y entrer et me battre avec lui – arriver à l’endroit où je pourrais le frapper”, a ajouté Sanchez. «Le gars a été extrêmement rapide et a nié cela en restant à l’écart. Comme, à chaque fois que j’entrais, c’était comme un lapin qui s’enfuyait; vous pourriez juste vous en approcher suffisamment. Ce n’est pas techniquement un combat. J’ai dû m’adapter là-dedans parce que, oui, j’ai des coups de pied et des coups de poing, des coups de puissance, qui me viennent d’un espace que je ne peux pas riposter. »

Sanchez a reconnu qu’il aurait été formidable de mener le combat au sol, mais l’énergie requise aurait emporté sur la récompense.

“Je m’adaptais là-dedans et bien sûr, pour faire descendre le gars, ça aurait été génial, mais je lisais l’énergie de son endurance et les barres descendaient-elles?” Demanda Sanchez. “Non, ce n’était pas le cas, et ça allait prendre beaucoup d’énergie, ce qui était déjà un triple désavantage. Vous voulez jeter l’âge là-dedans, nous allons le quadrupler. C’est juste ce que c’est. Je me bats dans ma ville natale, j’ai beaucoup de pression sur moi. “

«Il m’a préparé à y aller, à jouer en tant qu’athlète et artiste que je suis au mieux de mes capacités. Oui, pour divertir les fans, mais pour continuer à vivre un autre jour, à combattre un autre jour, et dans ce combat, vers la fin du combat, oui, je savais comment les choses se passaient. J’avais du mal à me rendre dans ma zone, à arriver chez moi, mais je savais aussi que je suis un combattant de troisième ronde vraiment incroyable et je trouve la force intérieure, l’énergie et l’endurance du travail et de mon expérience.

Malgré sa victoire, Diego Sanchez aurait changé son plan de match s’il avait eu l’occasion de refaire.

«Ouais, ce type jetait avec tout ce qu’il avait. J’espérais et j’anticipais qu’il allait souffler un peu, et j’allais être là, pour fermer cette distance et me mettre en face. Pour en revenir, si j’avais pu ajuster la stratégie, oui, j’aurais attaqué plus avec ces coups de pied que j’atterrissais. J’aurais davantage touché son corps, mais c’était un calcul que j’ai dû faire dans le feu de l’action avec tellement de pression sur moi. »

Qu’avez-vous pensé de la performance de Diego Sanchez contre Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/02/2020.