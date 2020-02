Diego Sanchez discute des avantages de la formation avec Joshua Fabia, l’entraîneur de la «conscience de soi»

Image via @diegonightmaresanchez sur Instagram, photo de: @rebeccahidalgophoto

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière de combattant avec la célèbre équipe JacksonWink MMA à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le vainqueur de The Ultimate Fighter 1 Diego Sanchez a rompu les liens avec le gymnase et a commencé à travailler avec un homme nommé Joshua Fabia.

Fabia, coach de «conscience de soi», a très peu d’expérience dans les arts martiaux. En conséquence, de nombreux fans ont critiqué la décision de Sanchez de s’entraîner avec cet entraîneur non conventionnel.

Selon Sanchez lui-même, cependant, cette décision porte ses fruits.

Parlant à Damon Martin de MMA Fighting avant son scrap de l’UFC Rio Rancho avec Michel Pereira, Sanchez a célébré les améliorations qu’il a apportées en travaillant avec Fabia.

“C’est sans aucun doute le moment le plus important de ma vie en ce moment”, a déclaré Sanchez. «Cela va bien plus loin qu’une carrière. Parce que je ne me bats plus seulement pour moi. Je me bats pour chacune des personnes dans le monde. Les gens qui veulent me suivre. Les gens qui me soutiennent. Les gens qui écoutent la transformation pendant que je parle mieux, même si les gens ont le culot de dire: «Oh, il a le CTE. Parce qu’il a choisi cet entraîneur, il doit avoir un CTE, il a subi un lavage de cerveau. »

“Remarquez la transformation”, a poursuivi Sanchez. «Remarquez mon discours éloquent qui s’améliore à chaque fois. Remarquez. Remarquez ma santé. Notez que je n’ai pas de blessures. Notez que je n’ai plus besoin d’aller voir un chiropraticien ou un médecin parce que je prends soin de moi. Remarquez que je ne pense pas seulement à moi. Parce que je ne suis pas le même homme que j’étais il y a cinq ans. Je ne suis pas le même homme que j’étais il y a un an. La transformation a été réelle. »

Diego Sanchez a perdu son premier combat sous la tutelle de Joshua Fabia, abandonnant une décision à Michael Chiesa l’année dernière. Le temps nous dira comment il se comportera dans son deuxième combat imminent sous la direction de cet entraîneur décalé.

