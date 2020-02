Diego Sanchez dit que son combat contre Michel Pereira n’est pas le moment de danser

Diego Sanchez s’est entretenu avec MMA Fighting avant son combat avec Michel Pereira ce soir à l’UFC sur ESPN + 25.

Sur le style de mouvement de Pereira: «Je ne le considère pas comme le temps de danser. Serions-nous danser sur le champ de bataille si je venais à vous avec une épée? Sûrement pas. Bon sang non. C’est ce que je viens avec cet état d’esprit. Il n’y a pas d’arbitre. Il n’y a pas de foule. Il n’y a pas de fans. Il n’y a pas de lumière. Il n’y a personne. Deux hommes entrent et un sort. C’est tout ce que j’ai en tête dans ce combat. Je suis meilleur que je ne l’ai jamais été en ce moment. Ça va être une bonne nuit pour moi dans ma ville natale. “

Sur la façon dont il s’associe à Pereira: «Malheureusement pour lui, il me combat samedi soir. Il se bat contre un gars qui a un réservoir d’essence. Il combat le gars qui a l’expérience. Il combat un gars en bonne santé avec un cerveau complètement hydraté. Il combat ce gars qui ne fait que cultiver et stocker cette énergie pour se préparer au combat. Je ne sais pas quel est son plan, mais cela ne m’importe pas. Je suis prêt pour tout ce qu’il apporte. Je suis prêt. Je suis préparé. Je me suis entraîné. J’apporte la vraie vraie mentalité de guerrier dans la cage. »

Sur son plan de combat: «Le samedi soir, Michel Pereira devra apprendre la précieuse leçon qu’il doit apprendre. Car j’ai appris mes leçons. J’ai emporté la sagesse avec moi et je l’ai dans ma poche arrière. Je sais ce que je fais. Je suis sur le poids. Je suis prêt à partir. Pas de blessures et en bonne santé. Prêt à mourir dans cette cage si je le dois. Vraiment pas peur de la mort. Je sais que quand j’entrerai dans cet octogone, je vais le laisser partir. Je vais décharger les clips. Michel Pereira ne se lèvera pas. Il sera au sol dans une mare de sang. »