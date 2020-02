Diego Sanchez dit qu’il a pris une «décision intelligente et vétéran» en remportant le DQ

Diego Sanchez est parfaitement à l’aise avec sa victoire par disqualification sur Michel Pereira à l’UFC sur ESPN + 25.

Le combat co-titre poids welter, qui a eu lieu samedi au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, NM, a été écourté au milieu du troisième tour lorsque Pereira (22-11 MMA, 1-2 UFC) a atterri un genou illégal flagrant tandis que Sanchez (30-12 MMA, 19-12 UFC) était sur le tapis. L’arbitre est immédiatement intervenu après la faute et après quelques minutes de délibération, le combat a été annulé.

Malgré un coup dévastateur à la tête qui a ouvert une méchante coupure sur le front de Sanchez, Pereira n’a pas été immédiatement disqualifié. Sanchez a eu le temps de récupérer et a demandé s’il pouvait continuer, et finalement il a décidé qu’il ne pouvait pas. Le vétéran de 15 ans de l’UFC a reçu un contrecoup pour ne pas avoir suivi le reste du combat, mais Sanchez a déclaré qu’il savait qu’il avait fait le bon choix.

«Ai-je arrêté? Non », a déclaré Sanchez lundi au MMA Junkie. «Je me suis fait frapper avec un genou grave (explosif) à la tête. Je savais que je descendais sur les tableaux de bord, je savais comment les choses se déroulaient. J’ai pris une décision intelligente et vétéran parce que je sais que mon visage est, indépendamment ou non des deux dernières minutes du combat, mon visage va être couvert de sang. L’image va être peinte sur les juges. Je sais déjà. Je n’ai plus aucune chance de gagner ce combat. Alors, j’ai arrêté? J’ai pris une décision (explétive) intelligente de ne pas me mettre en danger réel où j’aurais été blessée lorsque cette mère (explosive) m’a frappé avec un tir illégal lorsque j’étais à terre. “

Bien que Sanchez ait perdu 20-18 sur tous les tableaux de bord des juges avant le troisième tour, le vainqueur de “The Ultimate Fighter 1” a estimé qu’il faisait de bonnes choses jusqu’à la séquence de fin de combat. Pereira n’était pas en mesure de mettre Sanchez est un danger grave, mais contrôlait largement l’action.

Pereira s’est cependant coûté le combat sur plusieurs fronts. Sanchez a admis que le genou qui était connecté à son corps avant la frappe illégale à la tête a causé des dommages importants, puis le genou vicieux a mis la cerise sur le gâteau. Pereira avait une bonne chance de mettre fin au combat avec un TKO propre, mais au lieu de cela, il est devenu téméraire et s’est coûté une finition, ou au pire, une victoire décisive sur les tableaux de bord.

Sanchez n’a pas tardé à signaler le blâme pour tout ce qui incombe uniquement à Pereira. Lorsqu’on lui a donné le choix, Sanchez a veillé non seulement à son bien-être dans le moment, mais aussi à long terme.

“J’ai pris un coup dur à la tête, mais j’ai pris la bonne décision”, a déclaré Sanchez. «Je savais que j’allais peut-être descendre sur les tableaux de bord. Je savais. Mais mon adversaire a perdu le contrôle. Il n’avait pas la conscience de remarquer que j’étais passé d’un coup aux côtes. Cela m’a vraiment blessé, cette balle dans les côtes. Cela m’a complètement cassé deux côtes. Je descendis. Il n’avait pas conscience que j’étais descendu. Il a lancé un coup de feu à pleine puissance sur le morceau de dôme de ma mère (explétif), qui a fendu ma perruque. Fendu mon front. Je ne suis pas votre être humain moyen. Cela ne m’a pas mis KO, mais m’a-t-il endommagé? Oui.

«Et le sang? Que diriez-vous de la cicatrice qui va être avec moi pour le reste de ma vie? Et le sang qui va avoir un impact sur les juges? Que diriez-vous de tout cela à l’avenir? Que se passe-t-il si je me blesse vraiment (de façon explétative)? J’ai pris la bonne décision. Je n’ai pas besoin que vous regardiez ici comme: “ Oh, j’ai peut-être le plus grand cœur dans le sport, mais j’ai arrêté parce que j’avais (explétif) peur de Pereira. ” Je fais ça depuis plus longtemps que (explétif) et je mérite un peu de respect. Si l’UFC, la communauté MMA et les médias ne veulent pas me la donner, je vais la prendre (de façon explicite). »

Sanchez a déclaré que, malgré la coupure et les côtes endommagées, il était bien placé quelques jours seulement après le combat. Il a l’intention de continuer à travailler avec l’entraîneur-chef et manager Joshua Fabia de la School of Self Awareness et à partir de là, trouvera son prochain coup.

“Quand je suis sorti de ce combat, je ne me suis jamais senti dans un meilleur espace de tête”, a déclaré Sanchez. «Ce n’est plus pour la ceinture, c’est pour la plate-forme afin que je puisse avoir ces gens derrière moi afin que je puisse trouver ces personnes, obtenir ces personnes et éventuellement les inspirer, les motiver et les aider à vivre plus sainement et à vivre vraiment et plus encore. puissamment. C’est quelque chose qui va se produire avec School of Self Awareness et moi-même. Je suis prêt pour la vie. Avec ces autres choses en cours, je n’aurai pas besoin de me battre et la façon dont je terminerai ma carrière sera à mes conditions. “

.