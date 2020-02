Diego Sanchez et son entraîneur bizarre claquent Joe Rogan, «intimidateurs» pour la «campagne de diffamation» de l’UFC Rio Rancho

Le vétéran des poids lourds de longue date du Ultimate Fighting Championship (UFC), Diego Sanchez, a réussi à voler une victoire à l’événement UFC Rio Rancho d’arts martiaux mixtes (MMA) le week-end dernier sur ESPN +, malgré le fait qu’il soit dominé par Michel Pereira, qui a remporté sa victoire en la poubelle en guise de genou illégal au troisième tour.

Après que la poussière se soit installée au Santa Ana Star Center, Sanchez et «Guérisseur / Expert en Conscience de soi» Joshua Fabia, qui sert d’entraîneur et de manager pour l’ancienne vedette de Jackson-Wink, ont été critiqués pour un plan de jeu bizarre et des «conseils de coin étranges» qui avait la plupart des membres des médias se grattant la tête.

Et d’autres appelant à une intervention.

“Écouter ce dernier travail de coin était très étrange”, a déclaré le commentateur de l’UFC et entraîneur de longue date du MMA, Trevor Wittman (via MMA Junkie). “Je veux dire, il y avait – je ne sais pas si c’est du code ou quoi, mais il parle d’être” serré “et” collant “et de garder le mouvement mais ne le garde pas. Comme, j’ai juste – c’est ça – je connais Diego depuis longtemps. C’est juste étrange pour moi. “

“Je ne sais vraiment pas ce qu’il fait”, a ajouté l’analyste Daniel Cormier entre les tours.

Quelqu’un devrait probablement dire à Fabia que le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, n’appelle que les événements à la carte (PPV) et n’était pas sur le stand cette nuit-là.

“C’est vraiment génial que Joe Rogan et vous sachiez parler merde sans dire mon nom, mais assurez-vous qu’il est dans les métadonnées à connecter et à trouver dans les moteurs de recherche”, a écrit Fabia sur Instagram. “Vous pensez que vous êtes lisse. Je suis conscient de ce que vous faites et vous serez exposé à vos préjugés. Campagne de frottis très classe. Vous êtes de vrais messieurs. Je dois te dire que je ressens vraiment l’amour. “

Sanchez a fait écho à la déclaration de son gourou en s’en prenant aux «intimidateurs médiatiques».

“Lorsque les médias intimident, ne leur permettez pas de s’en tirer, appelez-les publiquement”, a ajouté Sanchez. “Allez lire les commentaires dans le post récent sur l’écoute des conseils de coin STRANGE que j’ai reçus!”

Sanchez (30-12) était un aliment de base au Jackson-Wink MMA pendant la majeure partie de sa carrière, mais a quitté le gymnase d’Albuquerque l’été dernier après avoir échoué à grandir en tant qu’artiste martial (ses mots). De plus, les entraîneurs ne le traitaient pas de la façon dont une salle des célébrités méritait d’être traitée (lire ses commentaires complets ici).

Non pas que quiconque donne un cul de rat à ce que je pense, mais que Sanchez et son entraîneur se contentent ou non de leur relation commerciale actuelle, les résultats parlent d’eux-mêmes.

Le «Nightmare» de 38 ans ressemblait à des ordures complètes le week-end dernier à Rio Rancho.

C’est peut-être le genre de performance auquel vous pouvez vous attendre après 16 ans de violence à l’intérieur de la cage, ou peut-être que Sanchez était aux prises avec un plan de jeu maladroit. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que les critiques découlant de sa victoire au DQ étaient censées être mesquines, à moins que nous ne parlions de cette légende inattendue.