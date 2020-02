Diego Sanchez et son entraîneur claquent Joe Rogan et les médias après une “ campagne de diffamation ”

Crédit d’image: UFC.com

Au cours du week-end, lors de l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho, Diego Sanchez a remporté une victoire par disqualification contre Michel Pereira après avoir été foudroyé par un genou illégal au troisième tour.

Avant le mouvement illégal, Sanchez était apparemment en baisse de deux tours. Il suffit de dire que ce n’était pas la plus grande performance de sa longue et passionnante carrière.

Dans le sillage de ce combat, beaucoup a été fait des choix d’entraînement de Sanchez. Après un long passage avec JacksonWink MMA, Sanchez a passé ses deux derniers combats sous la tutelle d’un «coach de conscience de soi» nommé Joshua Fabia.

Fabia n’a pas beaucoup d’expérience dans les arts martiaux et a été critiquée pour les conseils qu’il a donnés à Sanchez entre les rounds dans son combat avec Pereira.

“Étrange”, a déclaré Trevor Wittman lors de l’émission pour le combat en réponse aux conseils de Fabia à Sanchez. «Écouter ce dernier travail de coin était très étrange. Je veux dire, je ne sais pas si c’était du code, ou quoi, mais il parlait d’être serré et collant, gardez le mouvement, mais ne gardez pas le mouvement comme … C’est – je connais Diego depuis longtemps période de temps. C’est juste très étrange pour moi.

«Pour moi, c’est difficile à regarder parce que je connais Diego, je sais à quel point il est bon, sa lutte. J’ai l’impression qu’il doit aller de l’avant, se battre! Faites-en un combat. Assis à l’extérieur, il va juste subir des dégâts et c’est difficile à regarder. »

Sanchez et Fabia ont maintenant répondu à cette critique de Wittman et de tous les autres qui sont intervenus.

Fabia a réagi en premier, en appelant Joe Rogan – qui n’était pas en fait en train de commenter cette carte – et le site d’information MMA MMA Junkie.

“C’est vraiment génial que Joe Rogan et vous sachiez parler merde sans dire mon nom, mais assurez-vous qu’il est dans les métadonnées à connecter et à trouver dans les moteurs de recherche”, a écrit Fabia sur Instagram (h / t MMA Mania). “Vous pensez que vous êtes lisse. Je suis conscient de ce que vous faites et vous serez exposé à vos préjugés. Campagne de frottis très classe. Vous êtes de vrais messieurs. Je dois te dire que je ressens vraiment l’amour. “

Sanchez a ensuite suivi son propre post sur Instagram, réprimandant les médias pour «intimidation».

“Lorsque les médias intimident, ne leur permettez pas de s’en tirer, appelez-les publiquement”, a écrit Sanchez dans un article qui a identifié des dizaines de comptes allant d’Aljazeera à HBO en passant par Netflix. «Allez lire les commentaires dans le post récent sur l’écoute des conseils de coin STRANGE que j’ai reçus! @mmajunkiedotcom où ils calomnient @joshuafabiaknowbody & @schoolofselfawareness »

Que pensez-vous de la controverse impliquant Diego Sanchez et son entraîneur?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.