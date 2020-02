Diego Sanchez et son entraîneur déchaînent les médias pour une «campagne de diffamation» à la suite de l’UFC Rio Rancho

Diego Sanchez et son entraîneur-chef ont eu beaucoup de problèmes avec les commentaires qui leur ont été adressés suite à l’événement co-principal à l’UFC Rio Rancho le week-end dernier.

L’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter a perdu 20-18 sur les trois tableaux de bord avant le troisième tour où il n’a finalement pas pu continuer après que Michel Pereira l’a frappé avec un genou illégal en fin de combat.

Alors qu’il a marqué la victoire par disqualification, Sanchez et son cornerman solitaire, Joshua Fabia, ont pris sérieusement en considération certains des commentaires faits à leur sujet lors du combat.

Fabia a abordé la situation via Instagram, puis Sanchez a republié le commentaire avec sa réponse ajoutée également.

«C’est vraiment génial que Joe Rogan et vous sachiez parler merde sans dire mon nom», a écrit Fabia. “Mais assurez-vous que les métadonnées soient connectées et trouvées dans les moteurs de recherche. Vous pensez que vous êtes lisse. Je suis conscient de ce que vous faites et vous serez exposé à vos préjugés.

«Campagne de frottis très classe. Vous êtes de vrais messieurs. Je dois vous dire que je ressens vraiment l’amour. “

Sanchez a ensuite soutenu son entraîneur en visant les médias pour les commentaires faits sur leur relation entraîneur-combattant pendant le combat.

“Lorsque les médias intimident, ne leur permettez pas de s’en tirer”, a écrit Sanchez. «Appelez-les là-bas en public! Allez lire les commentaires dans le récent post sur écouter les étranges conseils que j’ai reçus! »

Il y a beaucoup à disséquer de ces deux réponses distinctes, mais le message de Fabia était partiellement destiné au commentateur habituel des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, sauf qu’il y a un problème – il ne travaillait pas sur l’émission le week-end dernier. Au lieu de cela, l’équipe de commentateurs était composée de l’homme play-by-play Brendan Fitzgerald, de l’ancien champion des deux divisions Daniel Cormier et de l’entraîneur Trevor Wittman.

L’équipe de commentateurs a réagi plusieurs fois à certains des conseils de coin que Sanchez recevait. En particulier, Cormier était confus après avoir entendu Fabia dire au vétéran léger qu’il avait remporté le premier tour malgré le fait que Pereira contrôlait clairement l’action tout au long.

C’est là que Wittman a réagi à la performance de Sanchez dans le combat.

“Oh, il n’a pas gagné le premier tour”, a déclaré Wittman. «Il n’a pas gagné le premier tour. Le truc, c’est qu’il a besoin de conseils techniques sur la façon dont il comble l’écart et ce qu’il doit faire. Oui, nous savons comment il va, il doit lutter, mais donnez des trucs techniques!

«Je sens juste ce qui se passe ce soir, et en regardant ça, c’est fou! C’est fou. C’est unique. Encore une fois, il est difficile de regarder Diego en ce moment ici. C’est différent.”

Fabia, que Sanchez appelle son «gourou», a été la seule personne dans son coin pour les deux derniers combats. Sanchez a commencé à s’entraîner avec Fabia après sa sortie de l’équipe Jackson-Wink après avoir appelé ce gymnase à la maison pendant plusieurs années.

Sous Fabia, Sanchez a un dossier de 1-1 avec une défaite déséquilibrée contre Michael Chiesa et la victoire par disqualification contre Pereira samedi soir dernier.