Diego Sanchez fait l’éloge de “ l’homme sage ” Conor McGregor au milieu de la controverse à l’UFC Rio Rancho

Image via @diegonightmaresanchez sur Instagram, photographie de @rebeccahidalgophoto

Diego Sanchez a fait l’objet de nombreuses critiques après avoir accepté une victoire par disqualification contre Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho le week-end dernier. Au milieu de ces critiques, Sanchez a pris le temps de donner le signe de tête aux personnes qui l’ont soutenu. Il croit que Conor McGregor est l’une de ces personnes.

Sanchez et Pereira se sont battus dans le co-événement principal de la carte UFC Rio Rancho. Le combat s’est terminé au troisième tour lorsque Pereira a fustigé Sanchez avec un genou illégal, et Sanchez a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer.

Quelques instants plus tard, McGregor a publié un Tweet, qui a depuis été supprimé, qui disait: “Conor McGregor contre Diego Sanchez.”

Bien qu’il ne soit pas clair si McGregor appelait réellement Sanchez, de nombreux fans ont souligné que la paire avait été si brièvement liée à un combat en 2014.

Quoi qu’il en soit, Sanchez considère le commentaire supprimé de McGregor comme les mots d’un “homme sage”. Sanchez a adressé le Tweet de l’Irlandais dans un long article Instagram lundi après-midi.

“Au moins l’athlète IQ de combat de haut niveau le mieux payé et le champion légendaire @thenotoriousmma n’est pas aveuglé par la campagne de diffamation contre moi mon entraîneur et mentor @joshuafabiaknowbody & son entreprise @schoolofselfawareness par les médias et d’autres”, a écrit Sanchez à la fin de son poste.

«Merci @thenotoriousmma, vous êtes aussi un homme sage. Cela fait 6 ans que nous nous mettons mutuellement des noms dans notre destin », a ajouté Sanchez, faisant référence à ses relations précédentes en 2014.

Comme Sanchez l’indique dans son billet, son choix d’entraîneur a également suscité une certaine controverse dans le sillage de l’UFC Rio Rancho. Son entraîneur, Joshua Fabia, n’a aucune expérience réelle des arts martiaux, mais gère une «école de conscience de soi».

Que pensez-vous de cet aller-retour inattendu entre Diego Sanchez et Conor McGregor?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.