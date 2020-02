Diego Sanchez incendie Daniel Cormier pour ses commentaires “biais”, demande des excuses pour “l’entraîneur de l’année”

Le comédien de longue date Steven Wright a quelque chose de drôle à devenir peintre.

«J’ai fait beaucoup de peinture abstraite ces derniers temps, extrêmement abstraite. Pas de pinceau, pas de peinture, pas de toile. J’y pense juste. “

J’ai eu un petit rire similaire lorsque le poids welter de l’UFC, Diego Sanchez, a déclaré à ses abonnés Instagram que «l’entraîneur de l’année», Joshua Fabia, était capable de «réinventer un combattant à l’âge de 38 ans» sans «aucun équipement, aucune équipe et aucun bâtiment. “

Avoir une «école de conscience de soi» mais aucun bâtiment au moins ne vous évite ce trajet fastidieux dans le bus court.

“Joshua a recherché la sagesse expérientielle auprès des anciens et des chefs sages du monde entier”, selon son site officiel. «D’eux, dans les profondeurs des forêts, des jungles et des déserts, il a appris des concepts anciens et universels qui nous permettent de nous reconnecter, de guérir et de prendre le contrôle de nos vies.»

Il a certainement pris le contrôle de la vie de Sanchez, qui était tellement exaspéré par les critiques émanant de l’UFC Rio Rancho, que “Nightmare” est allé sur les réseaux sociaux et a demandé des excuses aux opposants “corrompus”.

“Mon entraîneur devrait être nommé entraîneur de l’année pour avoir réinventé un combattant à l’âge de 38 ans”, a écrit Sanchez. «Ce que vous voyez est quelque chose de spécial. Il l’a fait seul. Aucun équipement. Pas d’équipe. Pas de bâtiment. Si vous voyez cela et que vous me respectez, vous lui devez tous d’énormes excuses. Et si vous n’êtes pas prêt à vous excuser et que vous voulez nier ce que vous voyez dans cette vidéo, vous êtes trop corrompu et personne ne peut vous aider. »

Sanchez perdait son combat contre Michel Pereira mais a réussi à échapper à Rio Rancho avec une victoire de disqualification «intelligente». En plus de l’entraîneur Trevor Wittman, le commentateur de la cage et ancien champion des deux divisions, Daniel Cormier, a demandé ce que “The Nightmare” essayait d’accomplir avec son plan de match bizarre.

“Joli commentaire Daniel Cormier, merci vraiment du fond du cœur”, a poursuivi Sanchez. «Tu m’as fait tellement de mal que ça m’a appris ce qui se passe vraiment. Merci de ne pas avoir parlé à mon entraîneur, manager et cornerman Joshua Fabia lors de notre réunion d’avant-combat. Vous m’avez déjà montré votre attitude partiale à l’époque. »

Sanchez défend sa stratégie, ainsi que son entraîneur, dans une longue vidéo postée ci-dessus. Je ne suis pas sûr qu’il se rende compte à quel point il perdait le combat (faits saillants ici), c’est pourquoi il est déroutant de l’entendre défendre son plan de match comme s’il produisait une sorte de résultat gagnant.

Je suppose que nous en saurons plus dans son prochain combat.