Diego Sanchez: la victoire au DQ était «une décision intelligente et expérimentée» – «Je savais que j’étais sur la liste de pointage»

Diego Sanchez perdait son combat contre Michel Pereira lors de l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho le week-end dernier sur ESPN +, et savait que s’il allait devant les juges à la fois bancal et couvert de sang, il perdrait presque certainement une décision.

C’était le Nouveau-Mexique, pas le Texas.

Puis «Demolidor» a été à la hauteur de son surnom et a complètement démoli «The Nightmare» avec une série de genoux brutaux au troisième tour; cependant, le coup final a été enregistré comme une frappe illégale contre un adversaire abattu.

Sanchez a déclaré à l’arbitre Jason Herzog qu’il n’était pas en mesure de continuer.

“Je savais que je descendais sur les tableaux de bord, je savais comment les choses se déroulaient”, a déclaré Sanchez au MMA Junkie. «J’ai pris une décision intelligente et vétéran parce que je sais que mon visage est, indépendamment ou non des deux dernières minutes du combat, mon visage va être couvert de sang. L’image va être peinte sur les juges. Je sais déjà. Je n’ai plus aucune chance de gagner ce combat. Alors, j’ai arrêté? J’ai pris une décision (explétive) intelligente de ne pas me mettre en danger réel où j’aurais été blessée lorsque cette mère (explosive) m’a frappé avec un tir illégal lorsque j’étais à terre. “

Sanchez faisait déjà face aux critiques des fans et des médias après le concours, qui s’est tenu le samedi dernier. nuit (15 février 2020) à l’intérieur du Santa Ana Star Center, pour ce qui semblait être un plan de match bizarre et des conseils de grattage de tête de son entraîneur entre les tours.

«Et le sang? Que diriez-vous de la cicatrice qui va être avec moi pour le reste de ma vie? Et le sang qui va avoir un impact sur les juges? Que diriez-vous de tout cela à l’avenir? Que se passe-t-il si je me blesse vraiment (de façon explétative)? J’ai pris la bonne décision », a poursuivi Sanchez. “Je n’ai pas besoin que vous regardiez ici comme:” Oh, j’ai peut-être le plus grand cœur du sport mais j’ai arrêté parce que j’avais (explétif) peur de Pereira. “Je fais ça depuis plus longtemps que (explétif) personne et moi méritons un peu de respect. Si l’UFC, la communauté MMA et les médias ne veulent pas me la donner, je vais la prendre (de façon explicite). »

Avant sa victoire par disqualification contre Pereira, Sanchez a perdu une décision convaincante face à Michael Chiesa à l’UFC 239 à Las Vegas. «The Nightmare» s’est séparé de Jackson-Wink MMA l’été dernier après plusieurs années avec le camp de combat d’Albuquerque.