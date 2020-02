Diego Sanchez, le combattant de l’UFC, est mort selon Diego Sanchez, l’être humain

Diego Sanchez ne s’identifie plus comme un combattant de l’UFC et sera désormais connu sous le nom de Diego Sanchez l’être humain, qui est un peu comme cette époque où Clark Kent n’est plus identifié comme Superman et, par conséquent, s’est fait botter le cul par un camionneur de sleazeball lors d’un dîner en bordure de route.

De même, “The Nightmare” s’est fait entendre assez fort par la balle de démolition des poids mi-moyens, Michel Pereira, lors de l’événement UFC Rio Rancho plus tôt ce mois-ci sur ESPN +. C’était la deuxième fois de suite que l’ancien poids léger était surclassé de cloche à cloche, après avoir auparavant perdu des points à Michael Chiesa à l’UFC 239.

Cela ne semble pas déranger Sanchez, 38 ans, qui insiste sur le fait que le temps passé sous «Entraîneur de l’année», Joshua Fabia, l’a revitalisé et l’a mis dans une position où il peut désormais rivaliser avec objectif et compréhension, tout en prévoyant ceux qu’il aime.

“Je n’ai pas l’air d’aller nulle part”, a déclaré Sanchez à MMA Junkie. «Je parle sainement, et c’est plus qu’une carrière de combattant parce que Diego Sanchez – le combattant de l’UFC, l’identité – qui a été fait et mort. Je suis Diego Sanchez, l’être humain maintenant. Je fais tout de mon mieux, de la meilleure façon possible pour mon avenir. Et cela inclut tenir tête aux brutes qui profitaient de moi et ne me traitaient pas correctement. »

Sanchez (30-12) a été sévèrement critiqué pour avoir attelé son wagon à Fabia, une auto-proclamée experte de … enfin, à peu près tout. Malheureusement, rien dans les deux derniers combats de “The Nightmare” ne laisse penser que Sanchez profite de son nouveau mode de vie.

Ce qui implique de l’huile de nez, de l’encens brûlé et des étranglements de mort super secrets.

“J’ai toujours été différent de tout le monde et c’est peut-être pour cela que j’ai duré si longtemps”, a déclaré Sanchez. «Je continue de prospérer dans une approche spéciale, unique et peu orthodoxe qui m’a conduit à Joshua. Et ce qu’il a fait pour moi, à quel point cet aspect des arts martiaux mixtes est incroyable et vous devriez vraiment y réfléchir et en prendre conscience. “

Sanchez devrait retourner dans la cage plus tard cet été.