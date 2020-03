Diego Sanchez, l’entraîneur Joshua Fabia «vendent des billets pour le loup»

LAS VEGAS – James Krause se voit aller dans l’une des deux directions suivantes.

Vainqueur de six de ses sept derniers combats, Krause (27-8 MMA, 8-4 UFC) a vu sa séquence s’interrompre quand il a perdu une décision partagée comme un rasoir contre Trevin Giles le mois dernier à l’UFC 247, dans un combat de poids moyen qu’il a accepté avec un préavis d’un jour seulement.

Et tandis que son équipe fait appel de la perte due au conflit d’intérêts potentiel de Joe Soliz, Krause est prêt à passer à autre chose. Il se voit affronter un vétéran établi ou un poids welter de premier ordre.

Un nom me vient à l’esprit et c’est pour une raison précise.

“Il y a quelques itinéraires différents que je pourrais emprunter”, a expliqué Krause au MMA Junkie. «J’ai l’impression que les deux itinéraires sont comme combattre des légendes de ce sport. Quelques noms me viennent à l’esprit comme Diego Sanchez, Carlos Condit. J’ai quelque chose pour Diego pour une raison quelconque. Je ne supporte pas son entraîneur (Joshua Fabia). J’ai l’impression qu’ils vendent des billets de loup au sport du MMA, aux fans du MMA.

«Juste quelques-uns de ces trucs, ce gars dit que c’est ridicule pour moi. Je n’arrive pas à me mettre derrière, et je pense qu’il a manipulé Diego, et je pense – je ne suis pas un fan de l’homme. Vous devez faire un vrai travail dans ce sport pour devenir entraîneur d’un athlète de haut niveau, et j’ai l’impression que ce gars a raccourci cela et n’a pas fait ces choses. “

Fabia, l’entraîneur de Sanchez et fondateur de la School of Self-Awareness, a reçu de nombreuses critiques de la part de la communauté MMA, mais ce sujet touche à la maison Krause, considérant qu’il n’est pas seulement un combattant mais un entraîneur-chef et propriétaire de salle de gym prospère.

“Il y a une différence entre un motivateur et un entraîneur”, a expliqué Krause. “Si vous avez besoin de motivation pour vous battre à ce niveau, vous n’êtes probablement pas au bon endroit. Est-il un bon motivateur? Je ne suis pas sûr, peut-être qu’il l’est. À la fin de la journée, il faut plus que de la motivation pour gagner à ce niveau, et je pense juste qu’il est un maître manipulateur, et il a quelqu’un comme Diego, qui a de réelles compétences, et je pense qu’il le retient à cause de cela . Et il n’y a pas de raccourcis dans ce sport, et c’est vraiment difficile pour moi de respecter quelqu’un qui essaie de raccourcir le processus pour atteindre le haut niveau, en particulier en entraînement, en particulier en entraînant des athlètes de haut niveau. »

Si ce n’est pas un nom notable comme Sanchez, Krause avait un œil sur un match spécifique qui a eu lieu le week-end dernier à l’UFC 248.

“L’autre voie serait celle des 15 meilleurs joueurs”, a expliqué Krause. «Je vais vraiment regarder de près le combat Magny contre Li Jingliang. Personnellement, je me fiche du classement pour être honnête avec vous. Je veux des combats qui m’intéressent, qui m’intriguent, me sortent du lit. Donc les combats comme Diego, je ne dis pas nécessairement Diego, mais les gars comme ça m’intéressent plus. “

Pour en savoir plus sur Krause, regardez la vidéo ci-dessus.

