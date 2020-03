Diego Sanchez nie avoir CTE: “Il n’y a aucune preuve de CTE”

Le vétéran des poids mi-moyens de l’UFC, Diego Sanchez, nie qu’il a le CTE malgré avoir absorbé un nombre historique de coups de tête dans l’Octogone.

Sanchez, le vainqueur du premier Ultimate Fighter, a participé à l’UFC depuis 2004 et a été impliqué dans de nombreuses guerres tout au long de sa future carrière au Temple de la renommée. Cependant, il a été critiqué ces dernières années pour avoir continué à se battre malgré lui avoir pris plus de 1000 tirs à la tête au cours de sa carrière à l’UFC, y compris plusieurs pertes par KO au cours des dernières années.

Le discours de Sanchez a également changé, ce qui a fait spéculer certains fans et médias qu’il pourrait avoir CTE, ce qui a touché de nombreux boxeurs, joueurs de hockey et footballeurs américains et que de nombreux combats MMA ont sans aucun doute également. Cependant, Sanchez nie qu’il a CTE. Découvrez ce que “The Nightmare” a écrit sur Instagram.

Le point de vue de Diego sur CTE: pic.twitter.com/mlodWRFXnW

– Pissed Off Twood (@pissedofftwood) 26 mars 2020

tu penses? comment savez-vous que vous regardez un film? vous lisez un artical? Il n’y a aucune preuve de CTE juste une autre arme mentale pour affecter les esprits des faibles! Comme un effet placebo de manière négative! Je n’ai pas de CTE ni aucun signe de lésion cérébrale, je parle comme Nick Diaz non je parle mieux que jamais !!! Je suis peut-être le remède contre le CTE! VOIE HORS DE LA BOÎTE

Il est intéressant que Sanchez nie avoir CTE mais a suggéré que l’ancien adversaire Nick Diaz le fasse. Comme Sanchez, le discours de Diaz a été examiné par les médias et les fans du MMA, mais contrairement à Sanchez, Diaz n’est plus un combattant actif. Sanchez, quant à lui, continue de se battre dans l’Octogone malgré des tonnes de dégâts à chaque combat.

Sanchez vient en fait de remporter une victoire lors de son dernier combat, même s’il s’agit d’une victoire de DQ sur Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho. Depuis ce combat, Sanchez et son entraîneur Joshua Fabian ont été critiqués par les fans et les médias pour sa performance dans le combat, et ces derniers commentaires niant CTE ne conviendront à personne non plus.

Diego Sanchez devrait-il prendre sa retraite?