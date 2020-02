Diego Sanchez réagit à la suite du traitement le plus irrespectueux de sa carrière et promet de rester avec Joshua Fabia

Image via @diegonightmaresanchez sur Instagram, photographie de @rebeccahidalgophoto

Diego Sanchez a défendu son entraîneur controversé Joshua Fabia suite aux critiques de son approche d’entraînement.

Le vainqueur de l’Ultimate Fighter et son entraîneur sont devenus un sujet de discussion brûlant après son combat contre Michel Pereira lors de l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho. Sanchez a absorbé un genou illégal au troisième tour et a décidé de ne pas poursuivre le combat. Au grand désarroi de certains spectateurs, «The Nightmare» a remporté la victoire par disqualification.

Fabia est devenue un sujet de controverse en raison des conseils qu’il a donnés à Sanchez entre les tours et du fait qu’il n’a aucune expérience des arts martiaux. De nombreux membres de la communauté MMA estiment qu’il ne devrait pas entraîner un combattant professionnel.

Cependant, Sanchez est aux côtés de son gourou de la conscience de soi et de son entraîneur MMA.

“Joshua est mon frère, mon mentor, mon guide, mon manager, mon entraîneur”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec MMA Junkie. «Cela a été le plus irrespectueux que mes fans et les masses de la communauté MMA m’ont adressé dans ma carrière – en lançant simplement tous les succès et tous les traumatismes que j’ai subis au cours des 16 ans à l’UFC. Tout ce traumatisme que j’ai subi, j’ai payé le prix de l’expérience pour prendre mes propres décisions dans ce qui est le mieux pour moi à l’avenir.

“J’ai toujours été différent de tout le monde et c’est peut-être pour ça que j’ai duré si longtemps, d’accord”, a poursuivi Sanchez. «Je continue de prospérer dans une approche spéciale, unique et peu orthodoxe qui m’a conduit à Joshua. Et ce qu’il a fait pour moi, à quel point ce côté des arts martiaux mixtes est incroyable et vous devriez vraiment le regarder et en prendre conscience.

“Je n’ai pas l’air d’aller nulle part”, a ajouté Sanchez. «Je parle sainement, et c’est plus qu’une carrière de combattant parce que Diego Sanchez – le combattant de l’UFC, l’identité – qui a été fait et mort. Je suis Diego Sanchez l’être humain maintenant. “

Après avoir l’impression qu’il ne recevait pas le bon traitement au JacksonWink MMA, Sanchez a quitté son ancienne maison de formation et a employé Joshua Fabia.

Avec 20 ans d’expérience MMA à son actif, Sanchez n’a aucun regret d’avoir adopté une nouvelle approche de la formation.

“Maintenant que j’entre dans cette partie de mon but dans la vie, je comprends que je prends ces décisions, j’y pense”, a-t-il déclaré. «Je mets mon cœur, mon esprit, ma fille et ma mère et mon père – les trois personnes dont je dois m’occuper. Je fais tout de mon mieux, de la meilleure façon possible pour mon avenir. Et cela inclut tenir tête aux brutes qui profitaient de moi et ne me traitaient pas correctement.

«C’est exactement ce que c’est. Je sais que beaucoup de personnes dans le monde souffrent de ces mêmes choses, que ce soit au travail ou sur le terrain de jeu. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas, ils n’ont pas le courage. Je veux que les gens me voient et voient quelque chose de différent. Une nouvelle génération, une nouvelle ère de gens qui croient en eux-mêmes et pas seulement en écoutant ce que disent les commentaires. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.