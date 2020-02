Diego Sanchez réagit après avoir critiqué les conseils de coin à l’UFC Rio Rancho

La légende de l’UFC, Diego Sanchez, est revenue dans l’Octogone lors de l’événement UFC Rio Rancho hier soir pour un rebut de poids welter avec Michel Pereira.

Le combat très attendu a servi de co-événement principal de la soirée. Après une ouverture sauvage de quelques secondes, Pereira a réussi à s’imposer comme la force dominante tout au long des tours 1 et 2.

Au troisième et dernier tour, Michel Pereira semblait être sur le point de mettre Diego Sanchez à l’écart, ceci avant de poser un genou illégal à la tête de «The Nightmare». L’arbitre est immédiatement intervenu et a interrompu l’action afin que Diego puisse tenter de récupérer.

Cependant, après quelques minutes de pesage de ses options, Sanchez a choisi de ne pas continuer et a donc remporté une victoire en raison de la disqualification.

Plus tôt dans la journée, des informations sont apparues sur les conseils donnés à Diego Sanchez par son corner entre les rounds lors du combat de Pereira. Ces conseils ont fait l’objet de vives critiques de la part de nombreux membres de la communauté MMA et l’ancien vainqueur du TUF a réagi à la réaction.

Publié sur son flux Instagram, Diego Sanchez a partagé le post suivant de @mjbilella en réponse aux critiques adressées à son coin.

Intéressant 🤔 pic.twitter.com/fRq6pxpJgl

– Chris Taylor (@ CTaylor_96) 17 février 2020

«Rien d’étrange à ce sujet… c’est des arts martiaux mixtes. Nous utilisons des mots-clés / phrases appris au camp avec nos entraîneurs pour les combos de combat pendant la pratique et la nuit de combat. Les gens adorent cliquer dessus et vendre de fausses histoires et images. » a déclaré le message partagé par Diego Sanchez. “Je ne suis pas nécessairement d’accord avec son nouveau personnel d’entraîneurs, mais en tant que personne qui a eu le plaisir d’être amis et partenaires d’entraînement pendant 2,5 ans avec Diego, j’ai 100% confiance et respecte son jugement.”

Diego Sanchez légende le post «vérité».

Qui aimeriez-vous voir Diego se battre ensuite après sa victoire au DQ sur Michel Pereira lors de l’événement UFC hier soir au Nouveau-Mexique? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur bjpenndotcom le 16 février 2020