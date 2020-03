Diego Sanchez répond à l’appel de Demian Maia

Crédit d’image: UFC.com

Diego Sanchez a répondu à un récent appel de Demian Maia.

Maia a concouru sur la carte de l’UFC Brasilia samedi dernier, subissant un KO au premier tour aux mains de Gilbert Burns dans le co-événement principal.

Après le combat, Maia a annoncé qu’il voulait se battre à nouveau avant de prendre sa retraite, idéalement contre Sanchez ou Donald «Cowboy» Cerrone.

“Oui bien sûr. J’en veux un de plus [fight] puis probablement prendre sa retraite », a déclaré Maia lors de l’émission d’après-combat (via MMA Fighting).

“Il y a deux gars – l’un est Diego Sanchez, car il demande ce combat depuis longtemps, donc je veux le combattre lors du dernier combat”, a ajouté Maia. «Un bon dernier combat car c’est aussi une vieille légende.

“L’autre est [Donald] Cerrone, serait également intéressant car il a une victoire de plus [in the UFC] que moi [do]. “

À première vue, Sanchez est ouvert à ce combat avec Maia. Mercredi soir, le vainqueur de la saison 1 d’Ultimate Fighter s’est rendu sur Instagram où il a apparemment confirmé son intérêt pour un combat avec la légende brésilienne.

“Demian Maia contre Diego Sanchez”, a écrit Sanchez dans la légende de son message, qui comprenait une photo de lui-même et de Maia.

À l’heure actuelle, le calendrier de l’UFC est quelque peu nébuleux en raison de la menace persistante de la pandémie de coronavirus. Lorsque cette crise s’est apaisée, cependant, il semble que nous pourrions simplement voir un combat Demian Maia contre Diego Sanchez.

Selon vous, qui gagnerait ce match de poids welter?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.