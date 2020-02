Diego Sanchez se sent «frais» malgré «500 points de suture et 1672 grèves absorbées»

Diego Sanchez est le seul acteur de la saison originale de The Ultimate Fighter (TUF) toujours en compétition dans Ultimate Fighting Championship (UFC) – plus de 15 ans et en cours d’exécution – et il est fier de ce fait.

Sanchez (30-12) s’est entretenu avec MMA Mania avant son co-vedette de l’UFC Rio Rancho contre Michel Pereira. Et “The Nightmare” a répondu aux ambitions de Pereira pour un bonus “Fight of the Night”, ainsi que son long mandat à l’intérieur de l’Octogone.

«J’ai un objectif et c’est d’aller là-bas et de retirer les compétences les plus propres, les plus précises et les plus pointues. Je vais là-bas pour montrer mes compétences. J’ai une compétence. Je m’entraîne depuis longtemps et cette année, j’ai beaucoup de nouvelles techniques, mouvements et mentalités pour mon QI MMA », a déclaré Sanchez. “Avec cela, je vais vous montrer un tout nouveau et amélioré, Diego Sanchez adapté. Je me suis encore adapté. J’ai évolué encore une fois.

“C’est pourquoi je suis toujours là et je possède la plus longue carrière à l’UFC”, a-t-il poursuivi. «C’est quelque chose dont les gens ne parlent pas vraiment autant. Je suis encore là. Personne ne me tient à l’écart. Vous regardez en arrière et regardez la saison ultime de The Ultimate Fighter, personne n’a l’air aussi jeune et frais. Personne ne prend 1 672 frappes. Personne n’a 500 points de suture sur son visage et semble toujours propre. Pouvoir encore parler. Ce sont des choses que j’apporte dans la cage. “

L’évolution en tant que combattant consiste en partie à changer de look à l’entraînement. À cette fin, Sanchez a passé quelque temps à l’UFC Performance Institute. À Albuquerque, N.M., cependant, il s’est entraîné avec la légende du MMA: Master Ken.

«Haha, je pensais que tu allais mentionner d’autres noms à l’UFC PI. Maître Ken, grand et brillant comédien », a déclaré Sanchez à propos de Ken. “C’est un brillant comédien, mais en ce qui concerne la formation, je ne sais pas. Nous n’avons fait aucune formation. Nous nous sommes rencontrés pour faire rire la communauté MMA. »

L’UFC Rio Rancho aura lieu ce samedi soir (15 février 2020), avec un match revanche entre les meilleurs prétendants Light Heavyweight Corey Anderson et Jan Blachowicz.

