Diego Sanchez s’en prend à Daniel Cormier pour des commentaires “ biaisés ” à l’UFC Rio Rancho

Image via @danawhite sur Instagram (photographe non répertorié)

Diego Sanchez et son entraîneur peu orthodoxe Joshua Fabia ont fait l’objet de nombreuses controverses à la suite de la carte de l’UFC Rio Rancho de samedi.

Sanchez a combattu dans le co-événement principal de la carte, battant Michel Pereira par disqualification après avoir été touché par un genou illégal au troisième tour.

À la suite du combat, les fans et les experts ont débattu de la décision de Sanchez de remporter la victoire au DQ et ont pesé sur son choix de laisser Fabia, un homme sans véritable expérience des arts martiaux, le coincer dans le combat.

Au milieu de ces débats frénétiques, Sanchez a pris le temps de féliciter ceux qui l’ont soutenu et de réprimander publiquement ses opposants.

L’un de ses derniers objectifs est l’ancien champion des poids lourds et poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier, qui était en charge des commentaires pour la carte.

Sanchez a sonné sur Cormier dans un long post Instagram.

Comme nous en venons tous à penser que nous sommes des experts, comme nous avons tous des yeux et pensons que nous pouvons voir, je vais maintenant vous montrer ce que vous n’êtes pas assez CONSCIENT pour voir. Mon entraîneur devrait être nommé entraîneur de l’année pour avoir réinventé un combattant à l’âge de 38 ans. Ce que vous voyez est quelque chose de spécial. Maintenant, je vous demande à tous pourquoi vous ne pouvez pas le voir, ou pourquoi vous ne pouvez pas permettre à @joshuafabiaknowbody @schoolofselfawareness d’être reconnu de quelque manière que ce soit pour ce qu’il a fait. Il l’a fait seul, sans équipement, sans équipe, sans bâtiment. Si vous voyez cela et que vous me respectez, vous lui devez tous d’énormes excuses. Et si vous n’êtes pas prêt à vous excuser et que vous voulez nier ce que vous voyez dans cette vidéo, vous êtes trop corrompu et personne ne peut vous aider. À tous les fans qui ont soutenu même si vous ne pouviez pas voir, je vous aime encore plus. Pour tous ceux qui m’ont radié et parlé de détritus, continuez à regarder parce que vous ne pouvez pas m’arrêter maintenant. School of Self Awareness est un mouvement mondial et s’adresse à ceux qui sont prêts à s’aider eux-mêmes. Partagez si vous vous souciez, si vous ne vous souciez pas, nous savons maintenant que vous ne vous souciez pas. Je suis une légende, ne les laissez pas détruire mon héritage. S’ils peuvent me le faire, ils peuvent le faire pour vous. Défendez-vous parce que personne d’autre ne le fera. Oh @thenotoriousmma à tout moment, n’importe où, je chérirais l’opportunité d’avoir un combat légendaire avec deux légendes. De plus, ce serait bien d’avoir un combat équitable pour un changement. Si vous pensiez que @ portal.ido était quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour rencontrer @joshuafabiaknowbody Nice commentant @dc_mma, merci vraiment du fond du cœur. Tu m’as fait tellement de mal que ça m’a appris ce qui se passe vraiment. Merci de ne pas avoir parlé à mon entraîneur, manager et cornerman @joshuafabiaknowbody lors de notre réunion d’avant combat. Vous m’avez déjà montré votre attitude partiale à l’époque. @michelpereiraufc @seanshelby @danawhite @espnmma @mmajunkiedotcom @mmaworlddotcom @thenotoriousmma @hbosports @shosports @themmadigest @floydmayweather @stylebender @arielhelwani @mikebohnmma @canelo @ jc_mf #thetruthhurts #antibullying #help #whyisnoonehelpingothers #facts #openyoureyes #awareness #selfawareness

Un message partagé par Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc) le 18 février 2020 à 18h04 PST

Que pensez-vous de ces derniers commentaires de Diego Sanchez?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.