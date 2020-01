Diego Sanchez suspendu par l’USADA, peut quand même se battre parce que les règles sont pour les imbéciles

Le vétéran de longue date de l’UFC, Diego Sanchez, a été frappé d’une suspension de trois mois pour avoir refusé un test de dépistage de drogue de l’Agence américaine antidopage (USADA) le 12 décembre, selon Shaheen Al-Shatti, mais ne vous inquiétez pas, son combat de Michel Pereira à L’UFC Rio Rancho reste intact.

Non, vos calculs ne sont pas faux.

L’USADA a décidé de ramener arbitrairement la suspension en octobre parce que les jeunes qui travaillent dans ces laboratoires de test super secrets ont pensé que c’est lorsque Sanchez a été exposé pour la première fois au supplément contaminé (Ostarine, S-23) qui a fait que son test de dépistage est devenu chaud.

Du livre de jeu officiel de l’USADA:

«En vertu de la politique antidopage révisée de l’UFC, si une situation se présente où un athlète est testé positif et est en mesure de démontrer par des preuves claires et convaincantes que la cause du test positif est due à un supplément certifié par l’un des certificateurs de l’UFC règles, il ou elle ne sera pas soumis à une violation de la politique antidopage et sera autorisé à concourir après des tests de suivi et lorsqu’il n’y a aucun avantage d’amélioration de la performance en question. »

Plus d’informations sur cette politique «révisée» ici.

Je n’ai pas de problème avec Sanchez qui se tape une gifle. Mais si vous allez déplacer les dates de suspension afin qu’elles n’interfèrent pas avec les combats à venir (Sanchez est un match nul local), alors pourquoi même vous embêter avec une suspension en premier lieu?

De quoi est-il suspendu exactement s’il ne participe pas à la compétition?

L’ensemble du système a été remis en question après le fiasco du picogramme fin 2018, qui a contraint l’UFC et l’USADA à réévaluer son approche du dépistage des drogues. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont de l’avant, mais une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont déjà été crucifiés.