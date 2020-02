Diffusion en direct de la conférence de presse de l’UFC 248 – Adesanya vs Romero

Après les pesées protocolaires de l’UFC Fight Night 168, la principale organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) du monde organisera une conférence de presse pour promouvoir son prochain grand événement de paiement à la vue (PPV), l’UFC 248, qui aura lieu au T- Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, le 7 mars 2020.

L’UFC 248 met en vedette le champion invaincu des poids moyens, Israel Adesanya, face au boogeyman de la division des 185 livres, Yoel Romero. Dans le co-événement principal, la championne des poids paille, Weili Zhang, entrera en collision avec l’ancienne tenante du titre (et candidate n ° 4), Joanna Jedrzejczyk.

La conférence de presse du coup d’envoi de l’UFC 248 sera diffusée en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus à 19 h 45 HE. Et si vous êtes à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour UFC Fight Night 168 ce week-end, la conférence de presse de l’UFC 248 est gratuite et ouverte au public.

