Diffusion en direct de la conférence de presse de l’UFC 249 – «Khabib vs Ferguson»

Avant les pesées protocolaires de l’UFC 248 ce soir (vendredi 6 mars 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, la promotion organisera une conférence de presse spéciale de lancement avant le combat pour hype son prochain gros paiement. événement par vue (PPV), UFC 249, qui a lieu à l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, NY, le 18 avril 2020.

Et vous pouvez diffuser la folie en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus.

L’UFC 249 sera mis en vedette par une lutte très attendue pour le titre des poids légers entre le cheville ouvrière de la division, Khabib Nurmagomedov, contre le prétendant à la séquence, Tony Ferguson. Dans le co-événement principal, les anciennes détentrices du titre des femmes poids paille, Rose Namajunas et Jessica Andrade, entreront en collision pour voir qui obtiendra probablement le prochain coup de feuillard, qui sera en jeu à l’UFC 248 demain soir (samedi ., 7 mars 2020).

