Diffusion en direct de l’UFC 248: résultats d’Adesanya vs Romero

Pour citer le juge en chef de Grand Theft Auto San Andreas: “Aw sh * t, c’est reparti.” Une fois de plus, Harry Terjanian et moi viendrons de chaises de bureau hors de prix pour crier des sports à propos d’un événement de paiement à la carte (PPV) d’Ultimate Fighting Championship (UFC) (diffusez la vraie affaire ici), et cette fois nous avons DEUX combats de titres qui devraient faire vibrer les fans hardcore.

Alors que beaucoup de ceux qui sont habitués à MMAmania.com et ceux qui sont obsédés par le sport sont ravis de voir Yoel Romero (éventuellement) devenir champion UFC des poids moyens avec une victoire sur Israel Adesanya, ou la possibilité que Joanna Jedrzejczyk redevienne “Champion”, ou elle obtient sa décennie ruinée par Weili Zhang et reste la championne des poids de paille, la question est … Les occasionnels s’en soucieront-ils?

Avec la machine à fiche ESPN faisant la promotion de Romero ces derniers jours, c’est formidable que le “leader mondial” cherche à protéger son actif UFC, mais peut-il y en avoir plus?

Vous regardez le thème général de quatre stars internationales s’affrontant à Las Vegas, Nevada, toutes avec leur propre voyage conflictuel dans l’Octogone. La prophétie auto-réalisatrice continue de Romero en ce qui concerne la division de 185 livres, Joanna voulant être aimée et détestée en même temps et la regarder exploser dans son visage quand elle a réalisé que le monde réel ne joue pas avec le coronavirus ou le jingoisme .

J’écris beaucoup de télévision de lutte professionnelle, et si c’était de la lutte professionnelle, vous encadreriez ces combats selon un certain nombre de scénarios possibles, mais voici ce que je ferais si j’étais Dana White.

Romero vs Adesanya est un passage du flambeau et du combat hérité pour “The Last Stylebender”. Il est le jeune lion qui cherche à remplacer Jon Jones et Conor McGregor en tant que visage de l’UFC. Romero est un combattant bien-aimé dont l’incapacité à faire du poids dans le passé lui a coûté des titres mondiaux et des millions de dollars. Vous avez une raison de huer Adesanya, d’encourager Romero ou même d’encourager Adesanya.

Faire en sorte que Romero fasse tous les médias espagnols, permettant à Adesanya de briser les combats hérités de ses contemporains ou de ses rivaux potentiels, ces choses simples auraient pu aider à attirer les globes oculaires et les dollars vers les organisations de plusieurs milliards de dollars tout en organisant des combattants de marque.

Pour Joanna, c’est l’ex-championne aigrie qui a bravado et ego lui a coûté trois opportunités de titre, et maintenant dans son premier tir à la couronne des femmes de poids de paille en près de deux ans, elle doit faire face à quelqu’un qui construit une stratégie à grande échelle.

Zhang n’est pas «notoire», mais pour le marché asiatique – en particulier en Chine, où l’UFC, parmi d’autres grandes marques, cherche à se développer et à s’établir – elle a un potentiel de star de niveau McGregor. Sa victoire sur Jessica Andrade a été choquante dans la façon dont elle a terminé la femme qui a piloté Rose Namajunas, mais ce qui est choquant, c’est que Joanna a décidé de se replier dans l’orgueil qui lui avait coûté par le passé contre ce que certains considèrent comme un adversaire dangereux pour elle.

Que va-t-il se passer? Qui va gagner? Qui finira par combattre ivre une marionnette? Découvrez que Harry Terjanian et moi décidons de jeter de l’ombre sur le monde et de crier aux combats plus tard CE SOIR, à partir de 22 h ET LIVE dans le lecteur vidéo ci-dessus.!

