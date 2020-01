Dillon Danis: le jiu-jitsu de Conor McGregor est «à un autre niveau»

Conor McGregor est à quelques jours d’une chute de poids welter avec Donald «Cowboy» Cerrone. Alors que McGregor est actuellement le favori des paris dans ce match, certains fans soupçonnent que les compétences de soumission de Cowboy pourraient être catastrophiques pour l’Irlandais. Dillon Danis n’est pas d’accord.

Danis, qui est une ceinture noire décorée du BJJ, a été l’un des principaux partenaires de formation de McGregor au cours des dernières années.

Il prétend que McGregor a toujours eu un jeu au sol sous-estimé, et pense que c’est plus vrai que jamais aujourd’hui.

“Conor a toujours été préparé, mec”, a déclaré Danis au Schmo mercredi (via MMA Junkie). “Conor est l’un des meilleurs gars de jiu-jitsu avec qui j’ai roulé, comme en MMA depuis que j’ai commencé à m’entraîner avec lui. Son jiu-jitsu est à un autre niveau, et il l’a toujours été.

“Je pense que les gens le sous-estiment juste pour une raison quelconque, mais si cela va au sol, ils verront”, a ajouté Danis. “Ils verront à quel point il est bon.”

Bien que cette approbation de Danis soit susceptible de rassurer certains des sceptiques de McGregor, cela ne change pas le fait que les quatre pertes professionnelles de McGregor sont venues par voie de soumission. Cerrone, d’autre part, a terminé 17 de ses 36 victoires avec son jiu-jitsu.

McGregor n’a pas combattu depuis octobre 2018, lorsqu’il a été soumis par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre de poids léger de l’UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat le plus récent contre le MMA a eu lieu en 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il a 21-4 en compétition MMA.

Comment pensez-vous que Conor McGregor fera si son combat avec Cowboy frappe le tapis?

