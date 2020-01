Dillon Danis se dit “ effrayé ” pour Donald Cerrone à l’UFC 246

Image via @dillondanis sur Instagram

Dillon Danis pense que l’UFC 246 ne sera pas une bonne nuit à l’intérieur de l’Octogone pour Donald Cerrone.

Danis, qui est l’entraîneur de jiu-jitsu de Conor McGregor et partenaire d’entraînement, a déclaré que cela avait été un très bon camp pour l’Irlandais. Non seulement cela, mais il dit que McGregor a été mentalement bien placé, il a donc peur de Donald Cerrone à l’UFC 246.

“La plus grande chose que j’ai vue du dernier camp à ce camp est juste son espace de tête”, a déclaré Dillon Danis sur UFC Embedded. «Comme on dit, un combattant heureux est un combattant effrayant, donc je suis vraiment excité de le voir sortir. Il a toujours été un tueur, mais maintenant son esprit est zen et dans un endroit parfait. Pour être honnête, j’ai vraiment peur pour Cerrone. “

Conor McGregor est le favori des paris entrant dans ce combat, mais certains pensent que “Cowboy” pourrait être en mesure de faire bouger les choses. Pourtant, l’Irlandais est favorisé pour une raison et Danis pense que cela sera prouvé samedi.

McGregor a déclaré qu’il éliminerait Cerrone, ce que ses entraîneurs ont convenu. Ils ont également déclaré que c’était le meilleur camp de l’Irlandais à ce jour. Ce n’est pas non plus la première fois que Dillon Danis gonfle les pneus de McGregor avant son retour dans l’Octogone. Plus tôt, il a fait l’éloge du jeu de jiu-jitsu «Notorious».

“Conor a toujours été préparé, mec”, a déclaré Danis au Schmo. “Conor est l’un des meilleurs gars de jiu-jitsu avec qui j’ai roulé, comme en MMA depuis que j’ai commencé à m’entraîner avec lui. Son jiu-jitsu est à un autre niveau, et il l’a toujours été.

“Je pense que les gens le sous-estiment juste pour une raison quelconque, mais si cela va au sol, ils verront”, a ajouté Danis. “Ils verront à quel point il est bon.”

Dillon Danis, quant à lui, a récemment dû se retirer de son combat contre le Bellator 238 samedi prochain en raison d’une blessure. Il a été vu lors des pesées de l’UFC 246 avec un plâtre autour de sa jambe et des béquilles. Le spécialiste du jiu-jitsu est 2-0 en tant que pro avec ses deux victoires à venir à Bellator. Quand il fera son retour est inconnu.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.