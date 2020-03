Din Thomas approfondit son départ de l’American Top Team

Image via @dinthomas sur Instagram

Din Thomas a été un entraîneur de base à l’American Top Team et a obtenu la plupart de sa notoriété grâce à son travail avec l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley. Thomas et Woodley travaillent ensemble depuis des années et ont atteint des sommets de championnat en 2016. Ils sont restés ensemble tout au long de leur parcours.

Thomas a travaillé avec d’autres combattants pendant son séjour à l’American Top Team, mais la semaine dernière, il a été signalé qu’il se séparait de l’équipe.

Dans une interview avec le podcast On The Mic, Thomas a expliqué en détail pourquoi il pensait que le moment était venu de quitter ATT et quelle était la prochaine étape pour son avenir.

«C’est quelque chose que je ressens dans mon cœur que je dois faire pour passer à autre chose, et peut-être me donner la possibilité de faire quelque chose de plus grand, ou du moins pour moi, que je peux y mettre mon nom.» – @ DinThomas explique pourquoi il a quitté l’American Top Team

Interview complète: https://t.co/BNtZxv1qhN pic.twitter.com/WF57oNR9fb

– Mike Pendleton (@ MP2310) 26 mars 2020

En repensant à son 2019, qu’il a qualifié de «rude», Din Thomas a déclaré qu’il devait apporter de nombreux changements dans sa vie, y compris sa vie professionnelle d’entraîneur.

“J’ai eu une année difficile en 2019 et, finalement, je pensais juste que j’avais besoin d’un changement dans ma vie, partout”, a déclaré Thomas. «Je devais tout refaire et recommencer dans de nombreux domaines et professionnellement, j’avais juste besoin de réinitialiser et de recommencer, et je voulais juste faire quelque chose de différent. L’American Top Team est chez moi depuis longtemps et j’ai publié un devis l’autre jour qui disait que l’on ne pouvait pas obtenir de nouvelles choses en faisant de vieilles méthodes, et c’est exactement ce que je ressens. Si je fais la même chose chaque année, je ne peux pas vraiment m’attendre à ce que je vienne. “

Avoir de la constance a apporté un certain confort dans un sport où il est difficile de trouver de la stabilité à n’importe quel niveau, mais pour arriver là où il veut être, Thomas a estimé que le mouvement était nécessaire.

“C’est confortable, cela ne fait aucun doute”, a-t-il déclaré. «Obtenir un chèque de paie fiable chaque semaine en faisant des arts martiaux mixtes, c’est comme jamais vu, et je le fais, c’est ce que je reçois et je passe le tout à une époque où les emplois sont incertains. Mais c’est quelque chose que je ressens dans mon cœur que je dois faire pour passer à autre chose, et peut-être me donner l’occasion de faire quelque chose de plus grand, ou du moins pour moi que je peux y mettre mon nom, mais finalement c’est ce qui a commencé . Le moment choisi, j’étais au camp avec Tyron [Woodley] et je viens de dire qu’il était temps, j’ai dit que je n’y retournerais pas. “

Quant à la conversation qui a eu lieu sur son départ, Thomas a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de conversation, il a juste informé l’équipe de sa décision et a poursuivi son chemin.

«Je leur ai simplement envoyé un e-mail parce que j’étais parti depuis si longtemps et je ne sais pas à quel point c’est important pour eux et je ne voulais pas en faire un gros problème pour moi», il a dit. «Pour moi, il a été plus difficile de conclure que je voulais partir plus que de leur dire que j’allais partir. Une fois que j’ai pris la décision, ce n’est plus vraiment à vous de décider, donc c’était comme bon, je n’y suis pas allé depuis quelques semaines, je ne reviens pas. Il était plus difficile pour moi de prendre la décision que de leur dire. »

Faire un changement si massif dans sa carrière d’entraîneur s’accompagne également d’incertitude dans un avenir immédiat, mais Din Thomas a une vision claire de ce qu’il veut faire ensuite dans sa carrière.

“Comme je l’ai dit, ce n’était pas tout à fait prévu et j’aurais probablement dû le faire, mais je ne l’ai pas fait”, a déclaré Thomas. “Mais parfois, pour construire une maison, il faut d’abord nettoyer le terrain et c’est ce que j’ai fait. J’ai défriché le terrain. Je sais que je veux continuer à travailler avec les combattants mais je ne veux pas avoir un grand groupe de gars et ces grandes pratiques. Si je peux vraiment investir et consacrer autant d’efforts et d’énergie aux combattants individuels que je le peux, je sens que je peux obtenir de meilleurs résultats. »

En repensant à ce qu’il décrit comme une année terrible en 2019, Thomas dit qu’une partie de cela est due au fait qu’il n’a pas pu investir du temps avec ses combattants.

«Comme je l’ai dit, 2019 a été une année de coaching terrible, mais le fait est que je n’ai pas vraiment eu l’impression d’avoir la chance d’investir dans quelqu’un comme je le souhaitais», a-t-il déclaré. “Comme pour les pertes que j’ai subies, je n’avais rien à voir avec ça, mais je devais en manger. A partir de maintenant, si je veux subir une défaite, laissez-moi en subir une, je ne veux pas travailler avec un gars pendant une semaine, puis me battre et être responsable de le faire gagner parce que je lui en ai dit la magie dans le coin. Ce n’est pas là où les combats sont gagnés, les combats sont gagnés dans la pratique. Je veux donc pouvoir développer, construire et avoir un peu plus de contrôle. »

Un entraîneur comme Din Thomas ne devient pas souvent un “agent libre” dans le MMA et quand il l’a fait, son téléphone a certainement explosé. Pour aller de l’avant, tout cela devra avoir un sens pour qui il décide de travailler.

“J’ai eu des gens de la Top Team qui m’ont contacté en me disant” mec, on va régler ça, nous devons faire en sorte que ça marche “et je me sentais bien, on peut essayer. Mais des gens de différents gymnases m’ont demandé “où allez-vous maintenant? Connectons-nous. Je ne pense pas que je manque de personnes avec qui travailler, je dois juste fixer mes normes. Évidemment, la raison pour laquelle je fais cela est parce que je ne veux pas travailler pour tout le monde, comme si je voulais travailler avec tout le monde, je resterais au Top Team et dirais à tout le monde de se joindre à eux. Mais je ne veux pas travailler avec tout le monde, je veux plutôt travailler avec ceux que je pense être quelque chose de grand à l’avenir ou ils sont déjà à ce niveau. “

Se lancer dans un nouveau parcours de coaching ne sera pas une tâche simple pour Din Thomas, mais il parie sur lui-même. Il pense qu’il trouvera les bons combattants avec qui travailler et que quitter American Top Team le catapultera là où il veut être pour lui-même.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.