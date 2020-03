Din Thomas défend Dana White: “Je suis tout pour Dana pour que tous les combats se produisent”

Image: Din Thomas sur Instagram

Bien qu’il ait été directement touché par le fait que l’UFC doive reporter les récentes cartes de combat, l’entraîneur du MMA, Din Thomas, félicite le président de l’UFC, Dana White, pour ses efforts pour aller de l’avant.

Thomas était censé être dans le coin pour le combat prévu de Tyron Woodley contre Leon Edwards à Londres, mais l’UFC a mis fin à cet événement même après qu’ils se soient précipités pour changer de lieu et éventuellement des adversaires pour l’événement principal. Lors d’une interview avec le podcast On The Mic, Thomas a défendu Dana White pour son urgence et ses efforts pour continuer les événements de l’UFC.

«Il ne demande pas aux combattants de ne rien faire qu’ils ne veulent pas faire. Chaque combattant veut se battre, il essaie juste de continuer. »- @ DinThomas défend @danawhite pour avoir fait pression pour que les événements de l’UFC continuent.

Interview complète: https://t.co/BNtZxv1qhN pic.twitter.com/cwsvArhoM8

– Mike Pendleton (@ MP2310) 25 mars 2020

“Écoutez, je suis tout à fait pour que Dana fasse que tous les combats se produisent. Il ne demande pas aux combattants de ne rien faire qu’ils ne veulent pas faire, chaque combattant veut se battre, il essaie juste de continuer. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis sûr que Dana les veut [fights] pour arriver, un, il n’y a pas d’autres sports donc c’est le bon moment pour présenter le MMA aux fans parce qu’il n’y a rien d’autre à faire. Deuxièmement, ce n’est pas comme si les combattants étaient comme “ Mec, je ne veux pas vraiment le faire, mais je suppose que je dois le faire parce que j’ai besoin d’un chèque de paie. ” Ce n’est pas vraiment ce qu’ils disent, ils veulent tous se battre indépendamment du Coronavirus, je veux dire, bien sûr, ils veulent leur chèque de paie, mais ils veulent tous se battre parce qu’ils se sont tous entraînés. »

Thomas poursuivrait en disant que l’idée que Dana White est un méchant pour vouloir mener des combats, qui a été décrite par certains dans les médias, est ridicule parce que les combattants ont voulu se battre malgré la pandémie de COVID-19.

“L’idée que Dana aime ce méchant parce qu’il essaie de se battre est ridicule parce qu’ils veulent tous se battre. Je veux dire si vous les testez [fighters] et ils se révèlent négatifs, boum, tout ce que vous avez à faire, c’est deux combattants et un arbitre dans le voisinage dont nous parlons. Gardez tout le monde à six pieds l’un de l’autre, mais si vous avez trois gars dans la cage, tout le monde va bien, je ne vois pas quel est le risque. “

Malgré les critiques que White a reçues lors de ses efforts pour maintenir les événements de l’UFC, Thomas applaudit ces efforts et dit qu’il souhaite que White ait pu sauver l’événement principal de l’UFC à Londres entre Tyron Woodley et Leon Edwards.

«Je ne comprends pas quel est le problème, c’est que tout le monde donne du fil à retordre à Dana. Je pense que c’est génial qu’il fasse ça. C’était dévastateur pour nous que Tyron [Woodley] préparé pour ce camp pour combattre Leon Edwards et ils ont dû le retirer, je souhaite que Dana ait pu lancer ce combat. “

Alors que beaucoup ont critiqué Dana White, Din Thomas, qui a été directement touché par le report d’un événement, approuve les efforts du président de l’UFC pour continuer. Quant à la suite de Tyron Woodley, Thomas dit que lui et Woodley aimeraient se battre contre Colby Covington pour toute autre option.

Cet article a été publié sur BJPenn.com le 25/03/2020