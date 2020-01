Din Thomas imite Stephen A. Smith dans une vidéo de réponse

Après la diffusion de l’analyse post-combat de Stephen A. Smith après la fin de l’émission à la carte UFC 246, des dizaines de combattants et de personnalités du MMA ont pesé sur ses commentaires.

“Je suis assez dégoûté”, a déclaré Smith il y a une semaine après le combat. «Permettez-moi d’être très, très clair. Je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le sortirait. »

Smith a poursuivi en disant qu’il pensait que Cerrone ne s’était pas présenté pour se battre et que les lumières vives d’un événement principal à la carte de l’UFC lui étaient parvenues. Cerrone est le leader de tous les temps de l’UFC en matière de combats, victoires, arrivées et bonus post-combat. Le combat était son 10e événement principal à l’UFC, mais d’abord sur une carte à la carte.

Quelques jours après l’événement, une vidéo de Smith frappant des électrodes a fait le tour des médias sociaux. Le clip est devenu viral sur Twitter MMA.

Vendredi, l’ancien combattant de l’UFC, Din Thomas, a pris la décision de battre le commentateur ESPN A-list. Thomas, qui travaille en tant que coach MMA ainsi que comique stand-up, a parodié le commentaire et la frappe de Smith.

Alors que l’ancien combattant du Bellator et de la Strikeforce Muhammed Lawal tenait des électrodes, Thomas a présenté son pire affichage de frappe le plus robotique possible. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous:

