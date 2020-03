Din Thomas quitte l’American Top Team, prévoit de préparer plus de combattants

L’entraîneur vétéran du MMA, Din Thomas, se lance seul après 19 ans avec l’American Top Team.

Jeudi, Thomas a déclaré à MMA Fighting qu’il quittait la célèbre équipe de Coconut Creek, en Floride, pour former et développer des combattants en tant qu’entraîneur-chef. Actuellement, il guide l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley, dont le combat samedi contre Leon Edwards a été abandonné en raison de la pandémie de coronavirus.

La scission a été amiable, a déclaré Thomas.

“J’ai juste l’impression qu’il est temps pour moi de passer à autre chose”, a-t-il déclaré. «J’étais avec eux depuis 19 ans. Ma justification est que si Tom Brady peut quitter les Patriots après 20 ans, je peux quitter ATT après 19. Il y a beaucoup de combattants avec qui je veux travailler, et je ne peux pas les atteindre en raison de mon affiliation. Je veux pouvoir avoir plus de liberté pour travailler avec les gens et développer différentes personnes sans avoir de structure derrière moi. »

Ancien combattant de l’UFC avec un record de 5-4 octogones, Thomas est passé à l’entraînement et a rejoint le personnel d’ATT, où il a aidé des dizaines de combattants de haut niveau, notamment Greg Hardy, Gillian Robertson, Antonio Carlos Junior et Krzysztof Jotko. Il a également travaillé devant la caméra en tant que série régulière sur la série Internet “Dana White Looking for a Fight”, et a été invité sur “UFC Unfiltered”.

“Il était un grand coéquipier, puis un excellent entraîneur”, a déclaré le propriétaire du ATT, Dan Lambert, au MMA Fighting par SMS. “Je suis sûr qu’il réussira très bien quelle que soit la voie qu’il choisira.”

Le déménagement de Thomas survient à un moment extrêmement difficile pour l’industrie des arts martiaux et du fitness, qui a cessé de fonctionner alors que les responsables fédéraux et étatiques freinent pour arrêter la propagation du coronavirus. Afin de limiter l’exposition, ATT a fermé ses portes à tout le monde sauf aux combattants professionnels et à leurs entraîneurs et a doublé son programme de nettoyage. Selon ESPN.com, un autre célèbre gymnase MMA, l’American Kickboxing Academy, reste ouvert seulement deux heures par jour pour accueillir la formation du champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, qui devrait défendre son titre le 18 avril contre Tony Ferguson à l’UFC 249, qui reste sans lieu officiel.

Samedi, ATT a mis en place une nouvelle politique qui interdit les bavardages entre coéquipiers qui ne sont pas programmés pour se battre. Le départ de Thomas n’est pas lié au déménagement.

“Ce fut une décision difficile pour moi, car j’aime ATT – ça a toujours été ma famille”, a déclaré Thomas. «C’est juste que je vieillis et je ne veux plus le faire sous ce format. Ce ne sont pas de mauvaises conditions, je veux juste plus de liberté pour faire mon propre truc. “

À l’avenir, Thomas a déclaré qu’il travaillait sur un programme de MMA en ligne et qu’il ajouterait des clients à sa liste.

“S’ils ne s’améliorent pas, c’est ma faute, et j’en assume la responsabilité”, a-t-il déclaré. «S’ils s’améliorent, j’ai fait mon travail correctement. Je n’ai pas peur de cette responsabilité. “