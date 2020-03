Din Thomas sur le prochain coup pour Tyron Woodley: “Nous voulons Colby”, mais Edwards peut se battre

Après avoir reporté son combat contre Leon Edwards, l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley avait d’autres adversaires potentiels prêts à intervenir à court préavis pour un combat. Malheureusement, aucun ne s’est concrétisé, car l’UFC a officiellement reporté l’événement de l’UFC à Londres en raison de la pandémie de COVID-19.

Avec Colby Covington et Gilbert Burns jetant tous les deux leur nom dans le chapeau pour faire face à Woodley, il semblait que l’ancien champion soit passé de Leon Edwards et s’était concentré sur Face à Covington car les deux ont une rivalité de longue date entre eux.

L’un des entraîneurs de Woodley, Din Thomas, qui a récemment quitté l’American Top Team, a parlé à Mike Pendleton de la suite de Woodley et a déclaré que même si Woodley n’avait pas le choix de faire en ce moment, ils voulaient Covington ensuite.

“Nous voulons évidemment Colby, je pense que c’est le combat que plus de fans veulent voir, mais si Dana dit que c’est Leon [Edwards] alors ce doit être Leon mais nous voulons Colby “- @ DinThomas sur ce qui est le prochain pour @TWooodley

“Je veux dire que ce n’est pas vraiment à Tyron en ce moment, je veux dire qu’il n’est plus le champion, donc malheureusement il n’a aucun effet de levier pour choisir ses adversaires”, a déclaré Thomas. “Je ne veux pas dire qu’il l’a fait quand il était champion mais il en a encore moins maintenant. Nous voulons évidemment Colby. Je pense que c’est le combat que plus de fans veulent voir, mais si Dana dit que c’est Leon [Edwards] alors ça doit être Leon. Il n’est pas nécessaire d’être difficile, Tyron croit en lui-même, je crois en Tyron, il va gagner de toute façon. S’il faut que ce soit Léon, ce doit être Léon, mais nous voulons Colby. »

Maintenant que Thomas a quitté l’American Top Team, il sera loin des bouffonneries de Colby Covington, qui s’est mis sous la peau de certains de ses coéquipiers, mais Thomas dit qu’il ne se soucie pas des actions de Covington, il soutient juste Woodley qui veut un spécifique bats toi.

“Cela ne veut toujours rien dire pour moi”, a-t-il déclaré. “C’est plus juste que je récupère mon homeboy parce que je sais que Tyron a un problème avec lui et il veut vraiment le combattre. Leon n’est pas un combat qu’il voulait mais Colby est un combat qu’il veut, donc c’est juste moi qui soutiens mon homme et ce qu’il veut. Pour moi ça n’a pas d’importance, je n’ai pas de mauvaise volonté envers Colby, je m’en fiche de Colby. Je ne pense pas à Colby une seconde à part quand quelqu’un me pose des questions sur lui. Je me fiche de savoir si Colby gagne, perd, gagne ou meurt, peu m’importe. “

Avant que la pandémie de COVID-19 n’oblige l’UFC à reporter les événements, Tyron Woodley devait affronter Leon Edwards lors de l’événement principal de l’UFC Londres le 21 mars, et Thomas a décrit le chaos qui s’est produit dans les coulisses alors que lui et Woodley étaient se préparer à partir pour l’événement.

“Nous avons terminé le camp vendredi et je rentre normalement chez moi et Tyron rentre chez nous, puis nous nous retrouvons où que nous nous trouvions”, a-t-il déclaré. «Il allait à Londres dimanche et ça allait arriver, alors la prochaine chose que je sais que c’était dimanche ils [UFC] étaient comme ‘Nan, on ne va plus le faire à Londres, on va essayer de le faire aux États-Unis.’ J’allais partir lundi alors j’étais comme bien cool je vais juste avoir mes billets fixes. Au moment où lundi est arrivé, ils parlaient toujours de se battre. Je me souviens d’avoir participé à mon émission de radio sur ESPN West Palm et je communiquais avec Tyron pendant que je faisais l’émission, disant simplement faites-moi savoir où vous avez besoin de moi, j’ai fait mon sac dans la voiture. »

Thomas a ajouté que malgré tout le chaos autour du statut du combat de Tyron Woodley, l’ancien champion continuait de s’entraîner comme si le combat allait se produire.

“Jusqu’à ce lundi de la semaine de combat, Tyron était comme” Je cours toujours et je coupe du poids, j’attends juste qu’ils m’envoient un emplacement et un adversaire. “L’adversaire allait finalement être Gilbert Burns mais l’emplacement n’a pas encore été fixé », a déclaré Thomas. “Ensuite, vers 5 h 30 de l’après-midi, ils ont en fait débranché tout cela et ont simplement dit que cela ne se produisait pas. C’est à ce moment-là que j’ai baissé la garde, mais jusque-là, j’étais prêt à partir. Toute cette semaine a été comme une folie, j’étais prêt à partir. »

Bien que Woodley ait concentré son attention sur Covington, son adversaire prévu, Leon Edwards, ne veut pas le laisser partir et veut que le combat se produise lorsque la pandémie s’apaisera. Dana White a déclaré que les combats qui avaient été reportés en raison de la pandémie de COVID-19 seraient reportés, donc Woodley pourrait être confronté à Edwards quelle que soit sa préférence pour un combat à Covington.

Qui pensez-vous que Tyron Woodley devrait se battre ensuite?

