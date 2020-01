Domingo Pilarte contre. Journey Newson ajouté à l’UFC 247

Dimanche Pilarte

Un combat de coqs est le nouvel ajout à l’UFC 247: Dimanche Pilarte affrontera Journey Newson.

Voir ce post sur Instagram

Le week-end dernier, j’ai fait mes débuts tant attendus à l’UFC après avoir commencé mma à 15 ans, c’était incroyable et déchirant en même temps. Tout et rien, simultanément. Je sentais vraiment dans mon cœur que je gagnais le combat, les juges pensaient le contraire. Ça arrive. Beaucoup de gens étaient bouleversés et déçus, comme moi, d’autres étaient heureux de ce qui semblerait être mon échec. Je connais bien ceux qui veulent me voir réussir, ainsi que ceux qui veulent me voir échouer. Je suis reconnaissant pour les deux. Cela me motive. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est qu’avant ces débuts, j’ai subi une chirurgie du LCA, ma mère est décédée en avril et mon dos était contre le mur. Je l’ai enduré, je l’ai vu et j’ai traversé la douleur avec l’aide de Dieu, de ma famille et de mon équipe. Un immense merci à tous ceux qui ont aidé ce camp et mes sponsors! Nous reviendrons victorieux! Je persisterai jusqu’à ce que je réussisse, je laisserai ma douleur me pousser à la grandeur! # 444 #highwayrobbery #alwaystriedinthefire #ufc # ufconespn4 #mma #kimura #armbar #rnc #fearless #mylifeandtimesareinyourhands @jeffmessinabjj @danielpitpineda @revolutiondojo @ saulfaz61 @lukaidood @ 4ozfightclub @ufc @elevationfightteamco @houstonflexchiro @ehplabs_usa @ehplabs @readyeverysecond

Un post partagé par 𝕯𝖔𝖒 “𝕾𝖔𝖓 𝕺𝖋 𝕱𝖎𝖗𝖊” 𝕻𝖎𝖑𝖆𝖗𝖙𝖊 (@dompilartemma) le 25 juillet 2019 à 13h10 PDT

Le combat a été révélé par ESPN Jeudi matin.

Pilarte, vous aurez l’occasion de voir l’action dans votre ville natale. Le natif de Houston vient de perdre ses débuts avec Felipe Colares dans UFC San Antonio. Cette défaite s’est terminée par une série de cinq victoires. Dimanche a remporté son contrat après avoir terminé Vince Morales dans Série Contender.

Newson Cela vient dans une situation similaire. Le natif de Oregon il a perdu ses débuts après avoir perdu par décision unanime contre Ricardo Ramos dans UFC Minneapolis. Ce sera l’occasion de montrer que Voyage Il mérite de rester dans l’organisation.

UFC 247 il se tiendra le 8 février au Honda Center de Houston, Texas