Dominick Cruz dit qu’il est «enfin en bonne santé» et qu’il se battra à nouveau au cours des six prochains mois

Dominick Cruz est certain qu’il fera bientôt son retour dans l’Octogone.

L’ancien champion des poids coq de l’UFC n’a pas combattu depuis qu’il a perdu sa ceinture face à Cody Garbrandt en décembre 2016. Depuis, il devait combattre Jimmie Rivera le 30 décembre 2017, mais il s’est cassé l’avant-bras. Puis, en janvier 2019, il devait éliminer John Lineker mais il s’est blessé à l’épaule et était absent pour l’année.

Maintenant que l’opération est terminée et qu’il est guéri, Cruz a déclaré qu’il envisageait son retour dans l’Octogone.

«Dans les six prochains mois. Je suis en bonne santé, cette année je vais me battre », a déclaré Dominick Cruz sur Food Truck Diaries. «Tant que tout reste conforme. J’ai appris que beaucoup de ce qui m’arrêtait était juste de rester concentré sur le moment présent et de ne pas me soucier des choses que tu ne peux pas contrôler… Je m’entraîne et je garde mon corps fort. “

Qui Dominick Cruz veut combattre à son retour dans l’Octogone est simple. Il veut que le champion d’Henry Cejudo compte tenu du fait que «Triple C» l’a appelé et qu’ils sortent tous les deux des chirurgies des épaules.

“C’est comme, faisons-le”, a déclaré Cruz. «Je suis ici, je suis enfin en bonne santé. Nous sortons tous les deux de la chirurgie de l’épaule, nous venons tous les deux de l’Arizona, nous faisions tous les deux partie de la même équipe nationale de lutte. Je connais son style, je sais tout de lui, je connais son parcours. Je sais comment il a grandi. “

Dominick Cruz est considéré comme l’un des meilleurs poids coq de tous les temps, donc le faire revenir dans la division sera important pour le sport. On ne sait pas s’il obtiendra un coup de tête tout de suite, mais la bonne nouvelle est que l’ancien champion est enfin en bonne santé et de retour.

Que pensez-vous de Dominick Cruz disant qu’il reviendra dans les six prochains mois? Et, qui pensez-vous qu’il devrait combattre à son retour? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

