Dominick Cruz efface les rumeurs d’un combat avec Cory Sandhagen

Dominick Cruz semble se rapprocher d’un retour en octogone. En attendant, il veut clarifier certaines choses.

L’ancien champion des poids coq de l’UFC n’a plus concouru depuis décembre 2016, date à laquelle il a perdu ce titre contre Cody Garbrandt à l’UFC 207. Après trois ans et plus de blessures et de récupérations, Cruz se sent plus fort et en meilleure santé chaque jour qui passe.

Plus tôt ce mois-ci, le concurrent des poids coqs Cory Sandhagen s’est rendu sur Instagram, révélant qu’il avait accepté de combattre «The Dominator» pour le retour prévu de l’UFC à San Diego le 16 mai et attendait la réponse de Cruz.

Dans une récente interview avec MMA Fighting, Sandhagen a déclaré qu’il pensait que Cruz “avait dit à l’UFC qu’il n’allait pas être prêt d’ici là” avant d’accepter de combattre Aljamain Sterling.

Cruz voit la situation sous un angle très différent.

“C’est ce que je veux clarifier parce que je n’arrête pas de demander aux gens de me poser des questions sur Cory Sandhagen et qu’il a pris le combat, puis il m’a demandé quelque chose”, a déclaré Cruz à MMA Fighting. “Je me dis” bien, est-ce un fait, ou est-ce votre expérience? “Parce que je n’ai pas parlé à Cory Sandhagen.

«Qui a dit que je l’avais pris? Ce que j’ai entendu c’est qu’il dit qu’il s’est battu et que je ne l’ai pas fait. Ma question est, à qui a-t-il parlé qui a dit qu’on m’avait offert le combat et j’ai dit non? Ce que je sais, c’est qu’il n’y a qu’un seul dénominateur commun entre moi-même et l’un des autres combattants qui pourraient être jumelés, Sean Shelby. Il est le marieur. Ne le savons-nous pas tous dans le monde entier?

“Donc Sean Shelby est le marieur, moi et Cory Sandhagen ne parlons pas, de qui Cory Sandhagen obtient-il ses informations? Il l’obtient de l’entremetteur. Où d’autre pourrait-il l’obtenir? Il est le seul à parler à nous deux, non?

“Ce que Shelby fait, c’est qu’il crée des combats entre les combattants avant que le combat ne se produise afin qu’il puisse se mettre à l’écart”, a poursuivi Cruz. “C’est mon expérience. Ce n’est pas un fait. Et ce que je retiens de cela, c’est que Shelby parle de Sandhagen à mon sujet, puis Cory Sandhagen le met là-bas et s’attend à ce que je mords. “

Selon Cruz, la conversation concernant son retour dans l’Octogone a commencé par une question sur la route la plus rapide vers un titre de 135 livres.

Quand on lui a donné le nom de Petr Yan, Cruz dit qu’il n’a pas hésité à saisir cette opportunité.

“Sean Shelby m’a dit, dans toute la réalité: j’ai dit,” comment puis-je revenir et obtenir un coup de titre le plus rapidement “, a expliqué Cruz. “Il a dit:” Vous pouvez obtenir un tir au titre si vous combattez Petr Yan. “J’ai dit que je veux ce combat. Il a dit: “Eh bien, techniquement, c’est un combat plus difficile, donc vous obtiendrez un coup de titre juste après, mais nous ne voulons pas vous donner un coup de titre juste après pour que nous vous donnions Sandhagen avant de recevoir Yan.”

«Je pensais, je veux un tir au titre. Je ne veux pas me battre contre quelqu’un, je veux me battre pour le titre. Donc je combattrais n’importe qui, laissez-moi me faire tirer le titre après ce combat.

“[Sean Shelby said] “Petr Yan est le gars.” J’ai dit oui, je vais combattre Petr Yan. Il a dit que je ne pouvais pas combattre Petr Yan parce qu’il combattait Marlon Moraes. Eh bien, je vais combattre Moraes, ou Petr Yan, parce que ce sont des combats directs directement au titre. Après avoir battu l’un de ces gars, je reçois un tir au titre. C’est pour ça que je suis là, pas de me battre 13 fois à l’avance.

“Sean Shelby dit tout cela à différents combattants et ne m’en parle pas”, a poursuivi Cruz. «Vous m’avez proposé Petr Yan pour accéder au titre, puis vous l’avez changé. C’est la vérité.

«Je n’ai jamais dit non à Sandhagen. Je ne le ferais jamais. Je ne dis pas non aux combats. Ce que j’ai dit non, ce n’était pas de combattre Petr Yan. Je veux combattre Petr Yan, je veux combattre Marlon Moraes, je veux me battre pour le titre après avoir combattu l’un de ces gars. Si vous avez besoin de moi pour récupérer un combat avant de me battre pour le titre, donnez-moi ce gars que vous avez besoin de me battre pour atteindre ce titre. “

Cruz a été une longue mise à pied une fois auparavant. Après avoir défendu avec succès son titre de poids coq contre Demetrious Johnson en octobre 2011, Cruz a manqué près de trois ans d’action après avoir souffert d’un LCA déchiré en 2012 et d’une aine déchirée avant un combat prévu avec Renan Barao en 2014.

Le produit Alliance MMA est revenu en septembre 2014 et a terminé Takeya Mizugaki en un peu plus d’une minute à l’UFC 169, avant de récupérer le titre des poids coq 16 mois plus tard dans une victoire par décision partagée sur TJ Dillashaw à l’UFC Fight Night 81 à Boston.

Depuis qu’il a abandonné le titre par décision unanime de Garbrandt, Cruz devait affronter Jimmie Rivera à l’UFC 219 exactement un an plus tard et a été contraint de se retirer du combat après s’être cassé un bras. Son dernier combat programmé était prévu pour janvier 2019 contre John Lineker avant qu’une blessure à l’épaule ne conduise Cruz à se retirer de cet événement.

Maintenant qu’il envisage un retour en 2020, Cruz a pour objectif de remporter l’or UFC pour la troisième fois. Si le plan est de lui faire gagner un tir au titre dans plus d’un combat, Cruz est tout à fait d’accord avec cela – même s’il prendra du temps supplémentaire pour se remettre en forme physique.

“Si vous êtes Sean Shelby et que vous allez me faire combattre un tas de fois avant, OK alors, je le ferai, mais je vais me battre quand je serai à 100% aligné, net et prêt », a déclaré Cruz. “Mes représentants continuent de construire, je reçois toujours le timing, je reçois toujours des représentants en combat. Je suis toujours en train de forer, je deviens toujours aussi affûté

«Je vais me battre en 2020. La vraie question est, comment puis-je obtenir un coup de titre? Je veux combattre quelqu’un et après le combat, laissez-moi aller combattre les meilleurs gars. »

La prochaine mission de Cruz sera sur le stand de diffusion du prochain événement UFC 249. L’événement nécessitant actuellement un emplacement et, comme tous les signes l’indiquent, un nouvel événement principal en raison de la pandémie de coronavirus gardant Khabib Nurmagomedov en Russie pour son combat pour le titre léger prévu avec Tony Ferguson, rien n’est certain.

Interrogé sur un calendrier plus précis pour un retour dans l’Octogone, Cruz estime qu’il y a des choses plus importantes à s’inquiéter dans le monde en dehors de son combat de retour.

“Eh bien, n’est-ce pas intéressant de voir comment nous voulons toujours faire ça? Nous voulons toujours aller dans le futur », a déclaré Cruz. «Il n’y a pas de paix à l’avenir, n’est-ce pas? Parce que quelqu’un sait même ce qui se passe dans le présent? Nous sommes actuellement dans une pandémie de virus. Et c’est drôle pour moi que tout le monde veuille savoir ce qui va se passer dans le futur. Nous ne savons même pas si je vais avoir un emploi.

«Pourquoi parlons-nous de mon avenir alors que, de façon réaliste, nous devons nous unir pour trouver comment maintenir le sport? Pas quand Dominick Cruz se bat. Comment pouvons-nous faire avancer le MMA est la question pour moi. C’est ce qui m’importe. Je fais partie du MMA et je ne peux pas me battre, personne dans l’UFC ne peut se battre jusqu’à ce que nous ayons vaincu cette situation virale.

«Il est fermé, nous avons un combat à venir et une moitié de l’événement principal est déjà terminée. Ce combat allait être le plus grand combat de tous les temps, à mon avis. J’avais tellement hâte d’y être. »