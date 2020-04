Dominick Cruz est prêt à affronter Henry Cejudo, s’il reste inégalé à l’UFC 250

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Dominick Cruz, se prépare à un éventuel combat avec la ceinture avant Henry Cejudo.

Dans l’UFC 250, il est prévu que Henry Cejudo avoir votre premier combat de ceinture poids coq devant José Aldo. L’événement est prévu dans São Paulo, Brésil.

Mais avec la pandémie de coronavirus, UFC 250 pourrait être transféré vers un autre emplacement. Où pourrait surgir un autre rival Cejudo. Semblable à Khabib Nurmagomedov qui a été exclu de la undercard de UFC 249, après des restrictions de voyage dans votre pays.

Le russe Petr Yan il a été suggéré comme alternative. Lui-même, les restrictions de voyage en vigueur dans le pays ils pourraient arrêter cette possibilité.

Mais, l’ancien champion des poids coq, Dominick Cruz il est prêt à retourner dans l’octogone et à tenter sa chance. En entretien avec ESPN, “Le Dominateur”, a révélé que le combat a une chance de se matérialiser.

“Maintenant, il dit qu’Aldo ne pouvait pas se battre, Yan ne pouvait pas non plus se battre, et c’est une réelle opportunité au MMA. Telle est la situation actuelle, c’est que, étant donné que vous ne pouvez pas entrer dans le pays, un espace est ouvert pour que je puisse y glisser ».

Croix n’a pas vu d’action depuis Décembre du 2016 quand il a perdu la ceinture avant Cody Garbrandt dans UFC 207. Il se remet de multiples blessures depuis des années. Maintenant le Californien il est récupéré et prêt à retourner dans l’octogone.

“Je me battrai toujours pour une ceinture. C’est pour cela que nous faisons cela, vous glissez dedans et tentez la ceinture qui est juste là. Et de façon réaliste, avec Aldo et Yan hors de cette opportunité, pourquoi ne pas en profiter? C’est ce que je demande depuis longtemps. “. Fin Croix.

