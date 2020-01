Dominick Cruz: “Henry Cejudo doit me battre pour se proclamer champion incontesté de la division”

L’ancien champion des poids coq de l’UFC Dominick Cruz n’a pas vu d’action dans l’Octogone il y a trois ans et a perdu une grande partie de son meilleur moment à cause de diverses blessures.

“Dominator” est toujours considéré comme l’un des meilleurs poids de coq et avec 34 ans, refuse de se rendre dans son objectif de reconquérir la ceinture. Cela pourrait se terminer par une bagarre avec Henry Cejudo cette année.

“Il est le champion, il a une médaille olympique et il pense qu’il est le champion des combats de coqs et des masselottes”Cruz a raconté à Food Truck Diaries. “C’est la personne à battre, et si vous voulez être le champion incontesté, vous devez me battre, c’est aussi simple que cela.”

Cejudo, Il s’est proclamé le plus grand de tous les temps, mais il n’a pas obtenu le soutien de l’organisation avec cela. Quelque chose qui n’aide pas c’est que “Triple C” Il cherche à battre d’anciens champions en mauvaise phase.

“Nous venons de chirurgies de l’épaule, nous venons de l’Arizona, nous étions dans la même équipe nationale” Dit Cruz. «Je connais son style. Je sais tout de lui. Je connais ta base. Je le connais parce que je l’ai vu grandir. Vraiment, vous devez battre le meilleur de la division si vous pouvez me battre, vous connaîtrez la vérité, et c’est mieux que d’affronter Aldo qui a perdu avec Moraes, c’est qui vous battez. »

Tellement Croix, comme Cejudo ils proviennent de chirurgies de l’épaule, ce qui les a mis hors de combat au second semestre 2019. Pendant le temps mort, Cejudo Je laisse la ceinture anti-mouches et maintenant Croix Il veut faire son travail.