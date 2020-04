Dominick Cruz préfère l’éliminateur de titres Petr Yan, mais ne dira pas non au combat de Cory Sandhagen

Le concurrent des poids coq de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Cory Sandhagen pensait probablement qu’il était en mesure de commencer à faire des demandes après avoir renvoyé le vénérable Raphael Assuncao à l’UFC 241 en août 2019.

Et ce n’est pas sans raison, car Coloradan, 27 ans, a une fiche de 12-1 en arts martiaux mixtes (MMA) et se situe actuellement au n ° 4 du classement des 135 livres. Il ne semble tout simplement pas avoir l’amour des anciens champions qui cherchent à faire leur retour.

Y compris Dominick Cruz.

“Ce que (Sean) Shelby fait, c’est qu’il crée des combats entre les combattants avant que le combat ne se produise afin qu’il puisse se mettre à l’écart”, a déclaré Cruz à MMA Fighting. “C’est mon expérience. Ce n’est pas un fait. Et ce que je retiens de cela, c’est que Shelby parle de Sandhagen à mon sujet, puis Cory Sandhagen le met là-bas et s’attend à ce que je mords. “

Sandhagen a ciblé Cruz après avoir perdu sa chance de combattre Frankie Edgar.

«Je n’ai jamais dit non à Sandhagen», a poursuivi Cruz. «Je ne le ferais jamais. Je ne dis pas non aux combats. Ce que j’ai dit «non», ce n’était pas de combattre Petr Yan. Je veux combattre Petr Yan, je veux combattre Marlon Moraes. Je veux me battre pour le titre après avoir combattu l’un de ces gars. Si vous avez besoin de moi pour récupérer un combat avant de me battre pour le titre, donnez-moi ce gars que vous avez besoin de me battre pour atteindre ce titre. “

Yan devrait affronter Moraes à l’UFC Kazakhstan en juin.

Cruz pourrait ne pas exiger un match éliminatoire si Jose Aldo n’est pas en mesure de répondre à l’appel pour l’UFC 250. Henry Cejudo, cheville ouvrière des poids coq en titre, a déjà accepté de faire face à “The Dominator” dans le cas où la promotion serait bloquée du Brésil en mai .

Mais si et quand le coronavirus disparaît et que les choses redeviennent normales, Cruz (22-2) – qui aura 35 ans en septembre – devra probablement s’établir comme une menace crédible pour le trône de division après avoir passé près de quatre ans en marge en raison de blessure.