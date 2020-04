Dominick Cruz prêt à combattre Henry Cejudo à l’UFC 250 si Jose Aldo ne peut pas sortir du Brésil

Avec des restrictions de voyage à travers le monde empêchant les combattants de sortir de leurs pays respectifs, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a dû ajuster et mélanger sa prochaine liste de combats, en commençant par l’UFC 249.

En effet, l’événement à la carte (PPV) comportera désormais un combat de titre intérimaire léger entre Justin Gaethje et Tony Ferguson, qui entreront en collision le 18 avril 2020 à la suite du blocage de Khabib Nurmagomedov en Russie.

Et tout comme Gaethje a profité de la situation malheureuse de quelqu’un d’autre, Dominick Cruz est prêt à faire de même. “The Dominator” se dit prêt et disposé à affronter le champion des poids coq UFC, Henry Cejudo, à l’UFC 250 le 9 mai si Jose Aldo ne pouvait pas quitter le Brésil.

“Maintenant, il (Cejudo) dit qu’Aldo ne pourra peut-être pas entrer et Yan ne pourra peut-être pas entrer. Et maintenant, le monde MMA peut savoir que ce combat est une possibilité réelle”, a déclaré Cruz lors d’une récente interview. avec Ariel Helwani d’ESPN.

«C’est vraiment la situation, car ils ne peuvent pas entrer, cela me permet de me glisser dedans. Et je vais toujours me battre avec le titre. C’est pour cela que nous faisons cela, vous glissez dedans et prenez la photo du titre quand elle est là. Et de façon réaliste, avec Aldo et Yan dehors et cette opportunité là-bas, pourquoi ne le sais-je pas? C’est ce que je demande depuis longtemps », a-t-il ajouté, avant de dire qu’il n’est pas possible de dire si Cejudo soutiendra réellement ses paroles de donner le coup de pied à Cruz si tout le reste échoue.

“Cependant, je crois aussi que Henry a l’habitude de dire des choses juste pour obtenir le battage médiatique pour amener les gens à en parler ou à parler de lui.”

Aldo n’est peut-être pas encore sorti du combat, car Dana White a récemment révélé qu’il était en train d’acquérir une île privée afin de permettre à ses stars internationales de se battre pendant la pandémie de coronavirus.

Si Cruz se bat, ce sera le premier goût de l’action de l’ancien champion depuis fin 2016, car de multiples blessures l’ont forcé à rester sur la touche pendant les 40 derniers mois. L’UFC 250 devait initialement descendre à Rio de Janiero, au Brésil, bien qu’il se produise probablement maintenant à l’intérieur du Tachi Palace Resort Casino de Leemore, en Californie, site de l’UFC 249.