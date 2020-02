Dominick révèle ce que Jon lui a dit après le combat

Un bon tumulte est survenu après Jon Jones battre Dominick Reyes dans UFC 247. Beaucoup n’hésitent pas à dire que les juges ont eu tort, qu’en réalité c’est le challenger qui a remporté la victoire; qu’il devrait tenir le Championnat du monde de poids semi-complet.

Jones vs Reyes, que s’est-il passé après le combat?

Cela pourrait arriver mais il faudrait que ce soit dans un match revanche. Une revanche qui, de la même manière, estiment que beaucoup devraient être immédiates. Nous ne savons pas si ce sera le cas, mais il y a des plans de ce que le champion aurait dit à son adversaire après le combat. Cela a révélé Reyes Ariel Helwani:

«Il m’a dit que je l’avais surpris. Il n’attendait pas ça de moi. Il m’a remercié de faire de lui un meilleur artiste martial. Il m’a dit: “Notre revanche va être épique”“.

Si “Bones” lui-même accepte de faire un match revanche, cela pourrait être immédiat. Mais Reyes ne dit pas de lui dire que c’était son prochain combat. Ce n’est donc peut-être pas le prochain non plus. Mais maintenant rien n’est confirmé, nous verrons donc ce qui se passera dans les prochains mois.

Parlant de vengeance, Jones en a eu deux dans sa carrière (Daniel Cormier et Alexander Gustafsson) et dans le deuxième combat, il a fait mieux que dans le premier. Dans les deux, il a gagné, mais la deuxième fois beaucoup plus clairement.