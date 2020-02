Dominick Reyes «a complètement arrêté de se battre» à l’UFC 247

En dépit de la fureur persistante à propos du score de son combat, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, maintient fermement qu’il a battu Dominick Reyes à l’UFC 247.

Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) a conservé son titre contre Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) via une décision unanime controversée dans l’événement principal de l’événement du week-end dernier à Houston et pense que tout est tombé aux tours de championnat.

Bien que les tableaux de bord des juges aient tous été en faveur de Jones, de nombreux observateurs ont exprimé la conviction que Reyes en avait fait assez pour gagner les trois premiers tours, “Bones” réclamant les deux derniers.

Alors que Reyes a expliqué que son approche conservatrice vers la fin était due au fait qu’il pensait qu’il était en avance sur les cartes, Jones est catégorique sur le fait qu’il contrôlait le combat et que sa pression avait fait que Reyes se fatiguait dans les manches du championnat, et il a utilisé les médias sociaux pour faire son cas.

«Dominic out m’a frappé de 12 coups. J’ai marqué les descentes, j’ai été l’agresseur, j’ai contrôlé l’octogone à chaque round, j’ai eu des frappes plus importantes. Dom a complètement arrêté de se battre dans les rounds de championnat et a l’audace d’être en colère contre les juges. 😩🤷🏾‍♂️ ”

Jones a réussi à devancer Reyes aux tours 4 et 5, laissant une impression durable aux yeux des juges dans un combat très disputé.

“Ne soyez pas fâché contre les juges, soyez fâché contre le type de conditionnement de Dom. L’homme a commencé à abandonner lorsque l’eau est devenue profonde et fait maintenant des interviews pour parler de vol. Quand ces jeunes garçons commenceront-ils à prendre leurs responsabilités? C’est ce qui ne va pas avec les garçons de nos jours. »

Bien que l’UFC n’ait pas mentionné de plans immédiats pour un éventuel match revanche, le champion semble être disposé à le repousser dans un combat qu’il a surnommé un classique.

«À la fin de la journée, j’ai pu faire partie d’un autre classique. Je suis ici à ABQ en souriant d’une oreille à l’autre. Avoir des combats comme ça chatouille mon cornichon, ça me fait me sentir si vivant. Me fait me sentir comme un homme. Surtout lorsque vous affichez avoir des balles comme je l’ai fait, rien qu’une victoire. “

