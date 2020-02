Dominick Reyes a une conversation trash «immature»

HOUSTON – Jon Jones n’a pas oublié le commentaire des “faveurs du parti” que Dominick Reyes a fait en octobre.

Après avoir battu Chris Weidman à l’UFC sur ESPN 6 à ​​Boston, Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) a pris le micro et s’est moqué de l’histoire de Jones avec, enfin, la fête. Le jab verbal a été le premier morceau de bavardage notable, l’un ou l’autre se lançant l’un à l’autre avant leur réservation pour l’UFC 247.

Lors d’un panel d’athlètes UFC 247 qui s’est tenu mercredi, Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a déclaré qu’il n’était pas fan de ce qu’il considérait comme l’immaturité du challenger. Jones a déclaré que le commentaire catty de Reyes à Boston était la raison pour laquelle Jones avait décidé qu’il voulait le combat, mais a également admis que les capacités de Reyes étaient ce qui lui a finalement valu le match.

“Quand il a mentionné” les faveurs du parti “et qu’il voulait la ceinture”, a déclaré Jones, du moment où il savait qu’il voulait combattre Reyes. «J’avais juste l’impression que c’était juste une façon très immature de procéder. C’est comme si vous assommiez tout le monde donc vous avez évidemment l’attention de moi-même et de l’UFC.

«Il n’est pas nécessaire d’évoquer mon passé. C’est juste une façon stupide et immature de démarrer tout cela. Cela ne l’a pas aidé à se battre. La raison pour laquelle j’ai choisi de lui donner cette opportunité, c’est parce qu’il a mis KO tout le monde et qu’il est le plus effrayant des autres gars au monde que je n’ai pas encore combattu. “

Avant la semaine des combats de l’UFC 247, Jones et Reyes ont échangé de nombreuses barbes sur Twitter et à travers des interviews. Jones a déclaré que ses plaisanteries sont plus factuelles et qu’il corrige les fausses allégations de Reyes.

Oh, et Jones a également dit qu’il n’était pas un fan du souffle de Reyes.

“Il a commencé ce combat en étant complètement immature”, a déclaré Jones. «Maintenant que je suis revenu sur lui, reconnaissant qu’il a une haleine puante. C’est factuel. Demandez à son camp. C’est factuel. Demandez à Dana White.

«Ensuite, je l’appelle simplement pour lui dire (comme) qu’il est le meilleur athlète d’Apple Valley et comment il se considère comme le meilleur athlète que j’ai jamais affronté. C’est insultant pour tous ceux que j’ai rencontrés. Qu’est ce que ça veut dire? Comment ne sommes-nous pas tous les athlètes. Pour faire partie de la formation de l’UFC, il faut un athlète extraordinaire. »

De plus, Jones a répondu à un récent commentaire de Reyes. Quelques instants avant l’apparition de Jones dans le panel, Reyes a également répondu aux questions. Lorsqu’on lui a posé des questions sur la boxe de Jones, Reyes a déclaré “ce n’est un secret pour personne que Jon n’est pas le meilleur boxeur de l’UFC”.

“Avez-vous vu son gant travailler?”, A déclaré Jones. «Il a une énorme main gauche. Je sais qu’il va travailler dur sur sa main droite, surtout parce que j’en ai beaucoup parlé. Mon travail n’est pas d’aller là-bas et de participer à un match de boxe. Mon travail est d’être le meilleur combattant d’arts martiaux mixtes. Comme je l’ai dit, je suis très conscient que ses meilleurs pions viennent dans des combinaisons de boxe. Je ne vais pas lui donner ce qu’il veut. Ce sera un combat d’arts martiaux mixtes. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

