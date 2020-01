Dominick Reyes admet que les coups de œil de Jon Jones sont un problème grave, prévoit d’avertir l’arbitre à l’UFC 247

Alors que Dominick Reyes était au milieu d’une séance de combat avec l’un de ses partenaires d’entraînement alors qu’il se préparait pour une confrontation avec Jon Jones à l’UFC 247, il a accidentellement eu un coup de œil pendant l’un des échanges.

Immédiatement, le partenaire d’entraînement de Reyes s’est arrêté, s’est excusé et a demandé si Reyes était d’accord pour continuer. Sans hésitation, le concurrent léger et lourd de 30 ans a mis ses gants et s’est avancé pour terminer la manche.

“J’ai dit de continuer, c’est de l’entraînement, nous devons nous préparer pour ce type”, a expliqué Reyes lors d’un entretien avec MMA Fighting.

Se préparer pour Jones signifie non seulement affronter le plus grand combattant léger et lourd de l’histoire des arts martiaux mixtes, mais Reyes pense également qu’il y a plus à ce défi particulier que ce qui se trouve à l’intérieur des règles.

Tout au long de sa carrière, Jones a acquis une réputation quelque peu notoire pour les coups d’œil dans plusieurs de ses plus grands combats.

Il a été réprimandé par les arbitres à plusieurs reprises dans le passé pour la faute accidentelle, y compris plusieurs combats de titre passés contre Alexander Gustafsson, Daniel Cormier, Quinton “Rampage” Jackson et Glover Teixeira. Jones a également fait face à des avertissements pour avoir tapé sur ses adversaires avec les doigts ouverts, ce qui peut souvent conduire à des coups d’œil par inadvertance.

Malgré des problèmes répétés, Jones n’a jamais été confronté à une déduction de points pour les coups d’œil ou l’extension des doigts lorsqu’il tend la main vers un adversaire. Reyes est bien conscient de ce fait alors qu’il s’apprête à jeter la main à Jones le 8 février.

«C’est quelque chose où c’est ce que c’est. Je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet, si ce n’est de donner à l’arbitre un niveau avancé “bonjour, faites attention à cela, il est connu pour cela”, a déclaré Reyes. “Ça va être difficile pour moi d’entrer. Je ne vais pas courir mon visage directement dans les doigts. C’est ce que c’est. C’est juste un autre défi qu’il présente.

«Je pense que plus que les doigts tendus, il reste occupé avec cette main principale. Je pense que c’est ce qui maintient les gars à distance, il patte avec lui et il patte exactement à sa portée. C’est une arme gigantesque. Il met en place le reste de son arsenal. Cela l’aide à trouver sa portée. »

Dans un documentaire de 2016 intitulé «The Hurt Business», Jones a admis que les pics oculaires étaient devenus un problème pour lui tout en déclarant «c’est très illégal mais je le fais». À l’époque, Jones a déclaré que mettre sa main tendue sur la tête d’un adversaire était efficace manœuvre pour les garder hors de la distance de frappe.

Malheureusement, plusieurs fois, ces doigts étendus ont entraîné des pics oculaires.

Reyes sait que c’est un problème constant, c’est pourquoi il a bien l’intention d’avertir l’arbitre de Houston du potentiel de piqûres oculaires de Jones et qu’il devrait être averti si cela se produit.

«C’est une violation flagrante des règles. Tu ne peux pas le faire. C’est dans les règles », a déclaré Reyes. «On en a souvent parlé. Soit vous allez le faire, soit vous ne le ferez pas. C’est à moi le soir du combat de parler à l’arbitre et de lui faire prendre conscience. “

De toute évidence, Reyes s’attend à ce que ses compétences l’emportent finalement sur Jones dans le combat, mais cela ne signifie pas qu’il détournera les yeux si le champion en titre des poids lourds légers enfreint les règles.

C’est pourquoi il espère que l’arbitre fera son travail et punira Jones pour les infractions aux règles si elles se produisent. En fin de compte, Reyes ne veut pas gagner de façon controversée parce que des points ont été déduits du tableau de bord de Jones, mais il ne veut pas non plus perdre parce que son adversaire a réussi à tricher.

«C’est un combat de championnat. Je vais gagner autant que je peux », a déclaré Reyes. “Vous avez vu” The Waterboy “. C’est le match de championnat, vous ne pouvez rien retenir. Il n’y a pas de retenue. Je vais le prendre comme je peux l’obtenir.

“Écoutez la règle, c’est que nous prenons un point, c’est la règle. S’il me pique dans les yeux, maintenant je suis compromis, cela lui donne un énorme avantage. Si je ne peux pas voir, si la moitié de ma vision a disparu, c’est valable. “