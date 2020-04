Dominick Reyes confirme les pourparlers pour une revanche contre Jon Jones

Dominick Reyes

Avant la pandémie de coronavirus, UFC cherché à finaliser le rematch pour la ceinture semi-complète entre Jon Jones et Dominick Reyes.

En conversation avec Brett Okamoto de ESPN, Kings a révélé que l’organisation cherchait à terminer le match revanche à l’automne avant la pandémie de la coronavirus il est devenu massif et a arrêté le monde du sport.

“Oui, nous parlions du début de l’automne” il a dit Kings. “Nous déménagions, et puis. C’était tout. “

Kings y Jones Ils se sont affrontés dans le combat stellaire de l’UFC 247 en dernier 8 février. Les os il a conservé la ceinture semi-complète après une décision unanime controversée, où les fans et la presse étaient en désaccord.

Malgré la défaite, Kings il a dit Okamoto qui croit un match revanche avec Jones pourrait votre prochain combat.

«Ce que j’ai fait dans notre combat, ce qui s’est passé, a été un grand événement. Beaucoup de gens en ont parlé pendant longtemps. Ils en parlent encore. Je pense non seulement à moi, mais aux personnes qui se sont senties trompées dans ce combat. Ils veulent la revoir, me voir agir comme je l’ai fait une fois de plus. Beaucoup de gens pensent que la ceinture est à moi. Je suis d’accord. Alors faisons-le. “

Les récents problèmes juridiques du champion semi-complet pourraient retarder le match revanche.

Jones est parvenu à un accord mardi dernier après son arrestation 26 mars dans Albuquerque, Nouveau-Mexique, pour des accusations DUI, utilisation négligente d’armes, entre autres.

Dans l’accord, Jones avoir à effectuer 96 heures de service communautaire, un an de probation sous observation, 90 jours de thérapie et 48 heures de service communautaire.

La programmation de l’UFC a été affectée par la pandémie, où Dana White Il espère toujours poursuivre les événements en suspens.

Après l’achèvement de UFC Brasilia, Blanc a annoncé le report de trois événements.

Il est prévu que UFC 249 le 18 avril, mais il n’y a pas de détails. L’événement est censé être stellaire pour Khabib Nurmagomedov défendre sa ceinture de lumière avant Tony Ferguson, mais il semble que cela ne se matérialise pas après Nurmagomedov a indiqué qu’il avait du mal à sortir de La Russie.

Deux jours plus tard, il a changé d’avis et a indiqué qu’il était disposé à mener concrètement le combat. Il reste à attendre à quelle date la revanche attendue pourrait avoir lieu.