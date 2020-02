Dominick Reyes de l’UFC 247 explique pourquoi Jon Jones n’atteindra jamais le niveau de Michael Jordan ou Muhammad Ali

L’actuel champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Light Heavyweight, Jon Jones, est considéré comme le meilleur combattant livre pour livre en arts martiaux mixtes (MMA) aujourd’hui grâce à sa course dominante à 205 livres qui lui a permis de gagner 10 titres. défenses jusqu’à présent.

À travers tout cela, «Bones» a envoyé d’anciens champions, légendes et nouveaux venus, prouvant que tant qu’il restera dans la division, tout le monde se battra toujours pour la deuxième place.

Mais selon Dominick Reyes, malgré tout le succès de Jon à l’intérieur de l’Octogone, il ne sera jamais connu comme Michael Jordan ou Muhammad Ali du sport en raison de toutes ses transgressions passées.

“Il ne sera jamais le niveau Michael Jordan, Muhammad Ali”, a déclaré Reyes lors d’une récente interview au MMA Show d’Ariel Helwani.

«Peu importe le nombre de victoires qu’il remporte, quel que soit le nombre de titres qu’il remporte, il ne peut pas se débrouiller seul. Ce n’est tout simplement pas une bonne personne. ”

Les problèmes de Jon en dehors de l’Octogone sont bien documentés, tout comme ses complications avec l’Agence américaine antidopage (USADA) qui a non seulement jeté un nuage noir sur le champion dominant, mais l’a empêché d’augmenter encore plus son curriculum vitae.

Pourtant, Jones est catégorique: il fait de son mieux pour rester sur la ligne droite et étroite, et cette année à venir sera sa chance non seulement d’ajouter à son héritage à l’intérieur de l’Octogone, mais de prouver qu’il peut rester à l’écart de son propre chemin en dehors de il. S’il continue de rester sur la bonne voie, alors peut-être que Jones peut, en fait, atteindre le niveau de Jordan et Ali. A moins que vous ne pensiez qu’il est déjà là?

Jones et Reyes devraient entrer en collision ce samedi soir (8 février 2020) dans l’événement principal de l’UFC 247 à Houston, au Texas, qui sera diffusé exclusivement sur ESPN + pay-per-view (PPV).

