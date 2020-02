Dominick Reyes demande à Jon Jones une revanche immédiate

Dominick Reyes

Dominick Reyes, challenger semi-complet de la ceinture de l’UFC, pense qu’il obtiendra une revanche immédiate devant Jon Jones Le Californien estime qu’il y a eu une mauvaise décision lors du combat contre l’UFC 247 le week-end dernier.

Pour lui, le combattant pense qu’il aurait pu être le nouveau champion après avoir battu Jones. Cette impression n’était pas seulement celle du combattant, mais aussi celle des fans et de la presse spécialisée du MMA.

Kings Il semblait quelque peu découragé mais catégorique en assurant qu’il avait gagné dans une interview avec Le spectacle Ariel Helwani MMA.

“Je sentais que j’avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner ce combat et que quelqu’un me l’avait enlevé.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu le combat, Kings Il a dit qu’il n’avait vu que les deux derniers tours, dont l’un, selon lui, aurait pu gagner.

«Non, je n’ai revu que les quatrième et cinquième. Je n’ai pas vu le premier au troisième car je savais que je gagnais très facilement. Puis, au quatrième, je l’ai eu aussi. Je l’ai blessé, donc j’aurais même pu discuter d’un 4-1 ».

“C’est de la merde”, il pue et il se sent mal. Je veux dire que j’ai travaillé dur toute ma vie pour ce moment et je l’ai fait. »

Le natif de Californie Maintenant, il va essayer d’obtenir une revanche immédiate, qu’il pense pouvoir obtenir avec l’aide de fans.

«Si les fans poussent suffisamment Jones. S’ils mettent suffisamment de pression sur l’UFC et veulent vraiment le voir, je suis sûr que nous aurons ce match revanche. Je sais ce que je mérite. Ce devrait être une revanche pour lui essayant de récupérer sa ceinture, ça devrait être la revanche, » conclu.