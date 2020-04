Dominick Reyes dit que l’UFC travaillait sur le rematch Jon Jones avant la pandémie de coronavirus

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Dominick Reyes, concurrent léger et lourd de l’UFC, a déclaré que la promotion travaillait sur un match revanche contre le champion Jon Jones avant la pandémie de coronavirus.

Reyes et Jones se sont battus pour une décision en cinq tours à l’UFC 247 début février, le champion Jones conservant son titre par une décision unanime controversée. De nombreux fans, médias, combattants et même le président de l’UFC Dana White pensaient que Reyes avait fait assez pour remporter le titre ce soir-là, mais les juges n’étaient pas d’accord et Jones a gardé sa ceinture.

Depuis le premier, Jan Blachowicz a émergé comme un prétendant légitime au titre en éliminant Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho. Jones était présent pour cet événement et semblait être d’accord pour dire que c’était au tour de Blachowicz d’obtenir une fissure à la ceinture, mais l’UFC n’a rien annoncé de toute façon. Reyes a toujours gardé espoir qu’il pourrait obtenir le match revanche, et il semble qu’il était plus proche que ce que nous pensions au départ.

Selon Reyes dans une interview avec ESPN, l’UFC parlait de réserver un match revanche avec lui et Jones cet automne avant la pandémie de coronavirus et l’arrestation récente de Jones a compliqué les choses.

«Oui, nous parlions au début de l’automne. Nous avons commencé à avancer, à avancer, puis (la pandémie de coronavirus). Et c’était tout », a déclaré Reyes.

Le monde du sport dans son ensemble est actuellement en pause et l’UFC ne fait pas exception, car la promotion ne réserve ni n’annonce actuellement aucun combat à l’exception de l’UFC 249, que White espère toujours. Il est possible que l’UFC puisse toujours choisir de réserver le match revanche entre Reyes et Jones cet automne si et quand les choses reviennent à la normale, mais pour le moment, Reyes est dans les limbes comme presque tous les autres athlètes du monde.

Pensez-vous que l’UFC réservera le match revanche entre Dominick Reyes et Jon Jones cet automne?