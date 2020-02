Dominick Reyes embrasse la guerre mentale de Jon Jones

HOUSTON – Dominick Reyes a savouré chaque instant de la préparation de son combat pour le titre UFC 247 contre Jon Jones et pense qu’il a le dessus sur la nuit de combat.

Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC), le champion en titre des poids lourds légers, est un combattant très analytique qui commence le bras de fer mental dès la signature des contrats. Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) a connu cette première main au cours des deux derniers mois et a dit qu’il l’a apprécié.

Jones a poursuivi Reyes à différents niveaux, et le challenger pense que l’obsession lui a donné un avantage avant son épreuve de force avec l’un des plus grands livres du sport.

“Le gars m’aime”, a déclaré Reyes au MMA Junkie mercredi. “Je suis son combattant préféré. Il passe tout son temps sur mes réseaux sociaux. C’est bon pour moi. J’ai un fan à Jon Jones. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Le plus drôle, c’est qu’il pense me connaître en tant qu’être humain. Il pense qu’il me connaît en tant que personne. Il essaie de me mettre dans cette boîte de «Oh, ce gars a tout eu toute sa vie. Il est allé à l’université, il a des diplômes, c’est un athlète. Il pense qu’il est meilleur que moi. “Vous ne savez rien de rien.

“Vous pensez que vous me connaissez, mais vous ne le savez pas. Ou vous? C’est un jeu d’esprit. Je prends confiance en lui en disant ces choses sur moi parce qu’il pense qu’il me connaît, il pense qu’il m’a tout compris, mais il n’a aucune idée. Il sait ce que je lui permets de savoir. Il sait ce que je lui montre. C’est vraiment cool.”

Jones a dit qu’il pensait que son adversaire était bien repéré, et pour Reyes, c’était de la musique à ses oreilles. Jones a peut-être passé des semaines à étudier chaque aspect de la vie et du style de combat de Reyes, mais Reyes a dit qu’il regardait Jones depuis plus longtemps.

Reyes se prépare à cette opportunité depuis bien avant que Jones ne soit au courant de son existence, et il s’attend à ce que cela joue à son avantage lorsqu’ils partageront enfin l’octogone.

“J’étudie Jon depuis le début, depuis que j’ai commencé”, a déclaré Reyes. «Ce n’est un secret pour personne, il était le champion quand j’ai commencé. Je le respecte pleinement, mais ce qu’il a fait dans le passé ne signifie rien pour ce combat. Ce n’est pas pertinent. Il a changé, il a évolué au fil des ans. Il est devenu un combattant plus intelligent, un combattant plus technique et comploteur. C’est ainsi que vous restez champion pendant longtemps.

«Vous regardez vos adversaires et vous vous demandez où ils sont bons, vous les battez et vous annulez leur match. C’est ce qu’il a fait. Il a été très bon dans ce domaine. Mais un gars comme moi, vous ne savez pas avec quoi je vais sortir. Il n’y en a pas assez sur moi. Je ne sais même pas comment me battre. Je suis tellement frais dans ce jeu et je change tellement de choses tous les jours. “

L’UFC 247 représente le 15e combat consécutif de Jones avec un titre en jeu, datant de mars 2011. Pour Reyes, cependant, c’est son premier combat de cette ampleur. Il est très confiant qu’il peut détrôner l’un des plus grands combattants MMA de tous les temps, et Reyes a déclaré que la clé pour y arriver est de s’assurer qu’il ne retienne rien une fois qu’ils se retrouvent face à face.

“Je vais aller là-bas et me battre sans regrets”, a déclaré Reyes. «Je ne vais pas avoir de regrets après ce combat. Quoi qu’il arrive, je ne le regretterai jamais – jamais. Je mets tout dedans. Nous allons aller au centre de l’octogone, et je ne vais rien lui donner. S’il veut quelque chose, il devra le prendre. Je ne donne rien.

“Tout doit être pris, et c’est ainsi que nous menons ce combat. Et il ne me donnera rien non plus, donc je vais devoir le prendre. “

L’UFC 247 se déroule au Toyota Center avec Reyes vs Jones en tête d’affiche de la carte principale à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

