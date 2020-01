Dominick Reyes espère honorer Kobe Bryant à l’UFC 247

Image via @ufc sur Instagram

Le décès tragique de la légende de la NBA Kobe Bryant a choqué et secoué le monde du sport, et cela aura également un effet sur l’événement principal de l’UFC 247. Lors d’un déjeuner médiatique avant sa lutte pour le titre des poids lourds légers de l’UFC contre Jon Jones, le challenger Dominick Reyes espère honorer Kobe Bryant.

S’adressant aux médias jeudi, Reyes a déclaré qu’il aimerait honorer Bryant, qui, selon lui, est le seul athlète qu’il ait jamais vu.

“Je n’ai jamais admiré aucun autre athlète que Kobe Bryant.” @ DomReyes espère honorer Bryant en portant son maillot pendant la semaine de combat # UFC247 (via @marc_raimondi) pic.twitter.com/eR9e6qvQHP

«Je n’ai jamais admiré aucun autre athlète que Kobe Bryant. La mentalité de Kobe de personne ne va croire en toi mais toi, j’utilise ça tout au long de ma vie. Je suis arrivé à mon université, je suis là [at UFC 247] sur cette philosophie. Personne ne va croire en toi mais toi, personne ne va travailler pour toi, travailler quand les lumières sont éteintes, travailler quand personne ne regarde, c’est ce qui compte, c’est ce qui fait un champion, gagner est tout. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des plans spéciaux pour honorer Bryant pour l’UFC 247 de la semaine prochaine, Reyes a dit qu’il souhaitait pouvoir l’honorer tout au long de la semaine.

“Je veux dire, je voudrais porter son maillot tout au long de la semaine mais je ne sais pas si Reebok serait très excité à ce sujet. Nous verrons. Décidément, gagnez cette ceinture, il est définitivement dans mon cœur, définitivement dans mon esprit. “

Reyes affrontera Jon Jones pour le titre des poids lourds légers de l’UFC et l’opportunité de détrôner le champion en titre et d’être le prochain champion non nommé Jones ou Daniel Cormier. “The Devastator” a une fiche de 12-0 dans sa carrière professionnelle et une fiche de 6-0 depuis qu’il a rejoint l’UFC, avec quatre arrivées, dont une victoire par élimination directe au premier tour contre Chris Weidman lors de son dernier combat.

Bien que Reebok soit le pourvoyeur officiel de l’UFC, il sera intéressant de voir si eux et l’UFC permettront à Dominick Reyes d’honorer Kobe Bryant, qui était un investisseur de BODYARMOR Sports Drink, qui avait également un accord avec l’UFC.

Aimeriez-vous voir Dominick Reyes honorer Kobe Bryant avant l’UFC 247?

