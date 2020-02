Dominick Reyes est prêt pour son combat avec Jon Jones et être “un exemple de champion”

Le semi-complet Dominick Reyes est à quelques jours du combat le plus important de sa carrière. Ce samedi, quand je fais face Jon Jones par la ceinture de la division, en UFC 248, l’Américain aura pour mission de détrôner l’un des meilleurs combattants de l’histoire du MMA. Conscient du défi, le Californien s’est dit prêt pour le combat.

Dans une interview avec MMA Fighting Il a parlé de ses attentes pour le combat.

«Je me suis préparé à cela tout au long de ma vie. Je me préparais à donner des interviews. Je sais comment réagir. J’ai beaucoup de cours pour tout gérer. Je ne sortirai pas faire des choses folles, consommer de la drogue et boire tous les jours. Je suis très professionnel par rapport à la façon dont je me présente et comment je mène ma vie »dit Reyes.

La déclaration de Kings pourrait être considéré comme un moyen de lancer un indice sur Jon Jones L’actuel champion semi-complet a eu des problèmes de drogue et s’est révélé positif lors d’un test de dopage entre 2015 et 2017 Pour le challenger, il faut être un exemple et c’est essentiel pour un combattant MMA.

«Quoi qu’il arrive, vous devez être un exemple. Les enfants vous regardent, que cela vous plaise ou non. J’ai des nièces et des neveux. J’ai un frère de 10 ans. Il me regarde comme un exemple. Ces petits me prennent comme exemple. Je suis déjà à cet endroit ”il comptait.

Dans le combat de front Jones, Kings est invaincu dans ses 13 combats. Le natif de Californie C’est un attaquant fort. Avec 7 gagne par KO / TKO, tous ont gagné au premier tour.